منتخب الإمارات يلتقي اليمن في التصفيات المشتركة المؤهلة للمونديال وكأس آسيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي منتخب الإمارات الوطني، غدا الخميس مع منتخب اليمن على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويخوض منتخب الإمارات حالياً معسكره المغلق على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات بأبوظبي، استعداداً للمواجهة المرتقبة في التصفيات المشتركة، فيما خاض منتخب اليمن معسكر الإعداد في المملكة العربية السعودية على ملعب النهضة في مدينة الخبر، والتي تشهد أيضاً إقامة المباراة الثانية بين المنتخبين في 26 مارس الجاري، على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي.

وأجرى منتخب الإمارات أمس الثلاثاء، حصة تدريبية على ملعب جامعة نيويورك من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل اللقاء، وركز فيها المدرب باولو بينتو على الجانب الهجومي، ومعالجة ثغرات الفترة الماضية، في كأس آسيا.

ويتصدر منتخب الإمارات المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على نيبال 4- 0، وعلى البحرين 2 – 0، فيما يحل منتخب البحرين ثانياً بـ3 نقاط، واليمن ثالثاً بالرصيد نفسه، ثم نيبال رابعاً بلا رصيد من النقاط.

وكان منتخب اليمن قد وصل إلى العاصمة أبوظبي، فجر أمس الثلاثاء، وتدرب على ملعب الكريكت على أن يبدأ تدريباته الأخيرة اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة "ملعب المباراة".

ويطمح منتخب الإمارات، إلى تخطي نظيره اليمني، من أجل ضمان مواصلة مشواره بأفضل صورة في التصفيات، بعد النتائج الإيجابية التي حققها في أول مباراتين، أمام نيبال، والبحرين، وكذلك العودة للانتصارات الغائبة منذ الفوز على هونج كونج في كأس آسيا بقطر 2023.

ويعتمد مدربا المنتخبين، البرتغالي باولو وينتب (الإمارات)، والجزائري نور الدين ولد علي (اليمن)، على اللاعبين الشباب في قائمتي المنتخبين، إذ يبلغ معدل أعمار لاعبي منتخبنا الوطني 25.2 عاماً، فيما يبلغ معدل أعمار لاعبي منتخب اليمن 24.2 عاماً.

ويعد كل من سلطان عادل، وحازم محمد أصغر لاعبي المنتخب الوطني / 19 عاما/، فيما يعد محمد القشمي، أصغر لاعبي المنتخب اليمني / 18 عاما/ .

وجمعت 11 مباراة رسمية منتخبنا الوطني مع نظيره اليمني، فاز فيها منتخبنا في 8 مواجهات، ومنتخب اليمن في 3 مباريات، ولم تشهد المواجهات أي تعادلات، فيما التقى المنتخبان في 3 مواجهات ودية فاز في جميعها منتخبنا الوطني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز