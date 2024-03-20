«الأبيض» يختتم تحضيراته اليوم استعداداً لليمن في تصفيات المونديال وآسيا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته استعداداً لمواجهة منتخب اليمن غداً الخميس على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويؤدي «الأبيض» الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، يضع من خلاله البرتغالي باولو بينتو المدير الفني للمنتخب الوطني اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها المباراة على ضوء متابعته لنظيره اليمني خلال مباراتيه أمام نيبال والبحرين في التصفيات، إذ يملك في رصيده 3 نقاط من الفوز على نيبال والخسارة من البحرين.

وكان المنتخب خاض مرانه الأساسي بمشاركة جميع اللاعبين المختارين في قائمة «الأبيض» لمباراتي اليمن في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات، حرص من خلاله بينتو على وضع الملامح الرئيسة لخطة اللقاء، حيث من المقرر أن يواصل الاعتماد على العناصر الشابة وفي حال كانت النتيجة في صالح الأبيض خلال المباراة وحسمها في وقت مبكر يتوقع أن يمنح بعض العناصر المنضمة لأول مرة للمنتخب فرصة المشاركة.

وتسود حالة من الحماس والتفاؤل في أروقة معسكر الأبيض بعد اكتمال الصفوف عقب انتظام لاعبي العين وعجمان في التدريبات الجماعية التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق أسلوب اللعب ومحاولة تحقيق أكبر قدر من التفاهم والانسجام خاصة وأن مواجهة اليمن الأولى للمنتخب عقب الخروج من دور الـ 16 لكأس آسيا الأخيرة.

ويسعى المنتخب الوطني خلال مواجهة اليمن في أبوظبي إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في التصفيات والوصول إلى النقطة التاسعة لتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة كبيرة من حسم التأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات المونديال كذلك حسم بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027.

من جهته، قال مدافع المنتخب الوطني، خالد الهاشمي، إن مباراة اليمن تعد في غاية الأهمية بالنسبة لـ«الأبيض» كونها تقرب المنتخب أكثر من ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة، مؤكداً عزم جميع اللاعبين على الظهور بشكل مميز وحصد النقاط الثلاث وإسعاد الجماهير.

وأوضح الهاشمي أن الأمور في المعسكر تسير بشكل إيجابي، وجميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، ورهن إشارة الجهاز الفني، الذي يعمل على تجهيز كافة اللاعبين ليس فقط لمباراة الخميس، إنما كذلك لمباراة الإياب، التي ستقام بعد أيام في المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، يعقد المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة عصر اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات الصحفية لاستاد آل نهيان بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب، إذ يعقد مؤتمر مدرب منتخب اليمن في تمام الساعة 4:00، يليه مؤتمر مدرب منتخبنا في تمام الساعة 5:00، ويسبق المؤتمر الصحفي عقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور المراقب ومقيم الحكام وممثلي المنتخبين والجهات المعنية، وسيتم مناقشة جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة واعتماد ألوان قمصان المنتخبين وتحديد أرقام بوابات دخول الجماهير وغيرها.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من العراق بقيادة مهند قاسم «ساحة»، واثق مدلل «مساعداً أول»، أحمد صباح «مساعداً ثانياً»، يوسف سعيد «حكماً رابعاً»، وعبدالرحمن الزيد من المملكة العربية السعودية مقيماً للحكام، والياباني أوتاني كيني مراقباً للمباراة.

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