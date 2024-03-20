«دائرة القضاء» أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حجز فريق دائرة القضاء مقعده في الدور ربع النهائي لكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024 التي تقام في نسختها الحادية عشرة بملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر منافساتها حتى 28 مارس الجاري.

وبات فريق دائرة القضاء أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعدما تفوق على مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أول من أمس، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة، ليرفع فريق دائرة القضاء رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين وحجز أول مقعد في دور الثمانية.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، حقق مكتب الأمين العام فوزاً كبيراً على مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بثمانية أهداف لهدف، في أكبر نتائج البطولة حتى الآن.

ويتصدر ترتيب المجموعة دائرة القضاء «6 نقاط»، ثم مكتب الأمين العام «4 نقاط»، يليه مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بنقطة واحدة، بينما يوجد مركز جامع الشيخ زايد الكبير رابعاً برصيد خالٍ من النقاط.

وستكون البطاقة الثانية ما بين مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، إذ يواجه الأول في الجولة الثالثة والأخيرة فريق دائرة القضاء، بينما يلاقي مكتب شؤون المواطنين والمجتمع مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

ونال أحمد جمال الدين، لاعب مكتب الأمين العام، جائزة رجل المباراة أمام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، كما حصل كرست يان لاجو، مهاجم دائرة القضاء، على نجومية المباراة الثانية ضد مكتب شؤون المواطنين والمجتمع. وأشاد سعيد الكثيري، مهاجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق، بأجواء البطولة.

وقال المهاجم الذي يشارك مع نادي سيتي غولف: «التواجد في البطولة فرصة رائعة لجميع المشاركين، كما أن الأجواء مميزة للغاية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز