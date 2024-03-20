ختام دور المجموعات لبطولة خالد بن طناف لكرة القدم

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت، مساء أول من أمس، مرحلة المجموعات ببطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم، التي تقام بنادي بني ياس في نسختها الخامسة بمشاركة 16 فريقاً.

وحجزت فرق الاتحاد الرياضي والنخبة والزعيم والشهامة والغربية وفرست لاين وإسناد وسيوف العاصمة مقاعدها في الدور ربع النهائي من البطولة، وذلك بعدما قدمت مستويات قوية خلال الدور الأول رغم الندية الكبيرة التي شهدتها المباريات.

تأهل

وكان الزعيم للوساطة العقارية حامل لقب النسخة الماضية أول المتأهلين إلى ربع النهائي، إلى جانب الاتحاد الرياضي حامل اللقب النسخة الثانية من البطولة.

وحددت القرعة مباريات دور الثمانية، حيث يلتقي الاتحاد الرياضي مع النخبة، ويلعب الزعيم مع الشهامة، يواجه فريق الغربية نظيره فريست لاين انتيريرز، أما آخر المواجهات فتجمع بين فريق إسناد ونظيره سيوف العاصمة.

وتحظى بطولة خالد بن طناف بحضور جماهيري كبير في منطقة بني ياس بالعاصمة أبوظبي، وتعد واحدة من أشهر البطولات الكروية الرمضانية، ويشارك بها العديد من نجوم كرة القدم السابقين ومواهب كروية واعدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز