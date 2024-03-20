«الصقور» يتدرب بمعنويات عالية وزينغا يرفض المباريات الودية

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى التدريبات بمعنويات عالية عقب فوزه الأخير على خورفكان في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي رفع رصيده إلى 8 نقاط نالها بفوزين وتعادلين، متقدماً من المركز الأخير إلى الثالث عشر في جدول الترتيب، وساهم الفوز الذي جاء بعد 10 هزائم متتالية بالمنافسة، في رفع الروح المعنوية وسط اللاعبين والجهاز الفني إضافة إلى إدارة النادي التي رفعت من درجات اهتمامها بالفريق لمواصلة النتائج الإيجابية في بقية مشوار البطولة.

وشهدت التدريبات عودة المدافع الصربي أوروس فيتاس بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان قد تعرض لها مؤخراً ومنعته التواجد مع زملائه في مباراة خورفكان، مع مشاركة جميع عناصر الفريق بقيادة أندريس إنييستا وباكو الكاسير وضياء سبع وبقية اللاعبين، وعمل الجهاز الفني بقيادة الإيطالي والتر زينغا على معالجة سلبيات المرحلة السابقة، ودعم الإيجابيات مع التركيز على الجوانب التكتكية.

وقرر زينغا، مدرب الصقور مواصلة التدريبات في فترة التوقف بشكل يومي مع منح اللاعبين راحة يوم الجمعة فقط، رافضاً خوض مباريات ودية للمحافظة على جميع اللاعبين من خطر الإصابات، مؤكداً لإدارة النادي أن الوقت غير مناسب لخوض الوديات وأنه يفضل التمارين اليومية التي يمكن أن يحقق عبرها مكاسب أكبر. وحسب المصادر، فإن الجهازين الفني والإداري قررا التعامل بهدوء مع المرحلة الحالية والعمل على إبعاد اللاعبين عن الضغوط وعدم الانشغال بموقف الفريق في جدول الترتيب، وأن يكون التركيز فقط على تطوير الأداء والاجتهاد من أجل تحقيق الانتصارات بداية بلقاء بني ياس على ملعب الصقور في الجولة 17 من بطولة الدوري والمحدد له يوم 28 مارس الجاري.

يد واحدة

وكان يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، قد حرص على تهنئة اللاعبين على المستوى الذي قدموه في مباراة خورفكان والفوز بالنقاط الثلاث، مؤكداً أن إدارة النادي ورغم النتائج السلبية السابقة لم تفقد ثقتها في اللاعبين، مؤكداً أنهم سيظلون دائماً خلف الفريق ويقدمون له الدعم المطلوب مع توفير كافة الاحتياجات، ومشدداً في الوقت نفسه على ضرورة التركيز والعمل يداً واحدة من أجل إسعاد جماهير النادي، مشيراً إلى أنه ينتظر من كل لاعب القتال في أرضية الملعب وبذل العرق والجهد.

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