جونيور نجل الأسطورة الأرجنتينية مارادونا يزور نادي الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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زار جونيور ديغو مارادونا أبن الأسطورة الأرجنتينية الراحل ديغو ماردونا نادي الفجيرة وأطلع على مرافق النادي ، والتقى مارادونا الابن برئيس مجلس الادارة ناصر اليماحي ونجوم الفريق الأول متمنياً لهم التوفيق في المرحلة المتبقية من عمر دوري الدرجة الأولى .

بدوره رحب ناصر اليماحي بابن الأسطورة الارجنتينية في امارة الفجيرة مستذكراً معه ذكريات والده خلال فترة تدريبه لنادي الفجيرة قبل أكثر من 6 مواسم لافتاً إلى العلاقة الطيبة والممتدة التي تربط إدارة نادي الفجيرة بأسرة الراحل مارادونا متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشار اليماحي إلى أن أبن الأسطورة مارادونا يظل محل ترحاب وقبول لما لا وهو يعتبر أبن أعظم لاعب عرفته كرة القدم العالمية على مر العصور .



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