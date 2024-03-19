«القيادة العامة للحرس الأميري» يتوج بلقب بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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توج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ليلة أول من أمس، فريق القيادة العامة للحرس الأميري بكأس بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت منافساتها على ملاعب الجامعة الأمريكية في الشارقة في الفترة من 13- 18 مارس.

كما كرم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي فريق بلدية خورفكان الحائز المركز الثاني وفريق بلدية كلباء الحاصل على المركز الثالث، ولجنة الحكام، والتقط الصور التذكارية مع الفرق الفائزة واللجنة المنظمة.

وكان رئيس مكتب سمو الحاكم قد تابع مجريات المباراة النهائية التي جمعت فريقي القيادة العامة للحرس الأميري وبلدية مدينة خورفكان وانتهت لصالح الحرس الأميري بنتيجة 4 مقابل لا شيء ليتوج بكأس البطولة.

وكانت منافسات بطولة كرة القدم قد أقيمت بنظام المجموعات قسمت خلالها الفرق إلى أربع مجموعات، وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، ومن ثم تأهل الفائز في كل منافسة إلى دور الأربعة ومن ثم المباراة النهائية لتحديد صاحبي المركز الأول والثاني.

وتأتي بطولة كرة القدم ضمن منافسات بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية، التي ينظمها النادي خلال الفترة من 13 إلى 24 مارس، وتتضمن البطولة، التي تشهد مشاركة موظفي نحو 16 جهة حكومية، رياضتين رئيستين وهما، كرة القدم ورياضة البادل تنس.

حضر التتويج، الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وأحمد حمد السويدي رئيس مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤولو وممثلو الجهات المشاركة.

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