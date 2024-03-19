غدا.. المنتخب الأولمبي يواجه نظيره المصري في بطولة غرب آسيا

المصدر: وام

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يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم غداً (الأربعاء) مع نظيره المصري على استاد الأمير عبدالله بن جلوي، في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة المُقامة في مدينة الأحساء السعودية لحساب المجموعة الثالثة.

ووصلت بعثة منتخب الإمارات إلى مدينة الأحساء أمس الاثنين وضمت هشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم وأعضاء الجهاز الإداري والفني بقيادة مارسيلو برولي وجهازه المساعد و26 لاعباً.

وأجرى المنتخب أمس حصة تدريبية على أحد الملاعب الفرعية، فيما يجري اليوم الثلاثاء تدريبه الرئيسي استعداداً لمواجهة الغد.

ويُشارك في البطولة 8 منتخبات وُزعت على أربع مجموعات، من بينها المنتخب المصري، المدعو للمشاركة، بواقع منتخبين في كل مجموعة، يتقابلان في مباراة واحدة خلال الدور الأول، على أن يتأهل الفائز منها إلى الدور نصف النهائي، بعدها يتأهل المنتخبان الفائزان إلى المباراة النهائية، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وستُقام مباريات لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وقال سالم اليعقوبي مدير المنتخب الأولمبي :"تُمثل بطولة اتحاد غرب آسيا محطة مهمة من محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر الشهر المقبل والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وفرصة للجهاز الفني الجديد للتعرف على إمكانات اللاعبين بشكل أكبر".

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