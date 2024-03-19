الإثارة والأهداف عنوان اليوم الثالث لمهرجان كلباء الرمضاني

المصدر: كلباء – البيان

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تواصلت لليوم الثالث على التوالي بكورنيش كلباء الإثارة والندية والأهداف خلال مباريات مهرجان كلباء الرياضي الرمضاني، وضمن منشط كرة القدم فاز فريق اتحاد كلباء (ب) على فريق شباب النيل 5 - 4 وفي المباراة الثانية حقق فريق بلدية كلباء الفوز على فريق الشؤون الثقافية 8 - 5، وفاز فريق o12 على فريق الحصن 14 - 3. وضمن مباريات الكرة الطائرة وفي المباراة الأولى فاز فريق البحر بنتيجة 2 -1 على فريق بحر الفجيرة وحقق فريق بارون A الفوز على الاتحاد بنتيجة 2 -0.

وشهدت الفعاليات الثقافية والاجتماعية مشاركة مركز كلباء للطفل وتم تقديم عرض روبوت وتقديم مسابقات من مجلس أولياء الأمور بمدينة كلباء وقدم نادي اتحاد كلباء ورشاً فنية للأطفال وجدت التفاعل والإشادة من الجميع.

وثمن أحمد علي بن حيدر نائب رئيس اللجنة العليا للشؤون اللوجستية والمالية بالمهرجان الحضور الجماهيري الكبير ودوره الفاعل في إنجاح المهرجان الرمضاني، لافتاً إلى أن الحدث شمل وغطى كل احتياجات أهالي مدينة كلباء من البرامج الثقافية والمجتمعية والرياضية مشيداً بدور النادي في خلق فرص للشباب والناشئة لتنمية القدرات العامة سواء كانت ثقافية أو رياضية

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