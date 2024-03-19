ارتفاع ملحوظ في القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وام

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ارتفعت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين، خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري أكثر من 5 % لتصل إلى 313.90 مليون يورو، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين حول العالم.

وحسب آخر تحديثات الموقع فقد ارتفعت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين بما يقارب 15.38 مليون يورو، وهو ثاني أعلى ارتفاع للمسابقة خلال شهرين، بعدما وصلت إلى 301.4 مليون يورو منتصف يناير الماضي.

ويتصدر نادي الشارقة القيمة الأعلى من بين أندية الدوري الإماراتي بـ 36.15 مليون يورو بارتفاع بلغ 3.8 % منذ آخر تحديث، بعدما كانت 34.81 مليون يورو، ليأتي (عاشرا) من ناحية نسبة الارتفاع في القيمة.

وجاءت النسبة الأكبر من الارتفاعات لـ 4 أندية هي البطائح (الأول) بنسبة بلغت 19.6%، وذلك من 11.24 مليون يورو، إلى 13.44 مليون يورو، ثم حتا (الثاني) بنسبة بلغت 17.7 %، وذلك من 8.86 مليون يورو، إلى 10.42 مليون يورو والوصل (الثالث) بنسبة 13.7%، وذلك من 28.82 مليون يورو، إلى 32.78 مليون يورو، ثم خورفكان (رابعا) بنسبة بلغت 13.1 %، وذلك بعدما ارتفع من 13.00 مليون يورو، إلى 14.70 مليون يورو.

فيما انخفضت قيمة ناديين فقط من بين الـ 14 ناديا، وهما الإمارات (رابع عشر)، بنسبة 11.1 %، بعدما تراجعت من 17.60 مليون يورو، إلى 15.65 مليون يورو، ثم الجزيرة (ثالث عشر)، بنسبة 7.5 %، لتنخفض من 29.21 مليون يورو، إلى 27.02 مليون يورو.

وبالنسبة لترتيب بقية الأندية من حيث نسبة الارتفاع في القيمة السوقية، جاء عجمان (خامسا) بنسبة 8.3 %، وذلك من 12.71، إلى 13.76 مليون يورو..ثم العين (سادسا)، بنسبة بلغت 8.2 %، وذلك بارتفاع من 31.79، إلى 34.40 مليون يورو.

وجاء (سابعا) من حيث نسبة الارتفاع شباب الأهلي بـ 8.2%، وذلك من 23.58 مليون يورو، إلى 25.51 مليون يورو، تلاه (ثامنا) اتحاد كلباء، بنسبة 6.6 %، مرتفعا من 17.51 مليون يورو، إلى 18.67 مليون يورو، ثم بني ياس (تاسعا)، بنسبة 5.3 %، وذلك من 17.76 مليون يورو، إلى 18.71 مليون يورو.

وجاء (حادي عشر) النصر بنسبة بلغت 3.0 %، وذلك بارتفاع من 24.74 مليون يورو، إلى 25.49 مليون يورو، ثم الوحدة (ثاني عشر) بنسبة بلغت 1.2 %، وذلك من 29.21 مليون يورو، إلى 27.02 مليون يورو.

وأكد المحلل الرياضي خالد عبيد أن ارتفاع القيمة السوقية للدوري الإماراتي، جاءت لعدة عوامل أبرزها حاليا زيادة عدد الرعاة للمسابقة، والأندية، و تأهل العين إلى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا، وهو ما يعني حصوله على فرصة لمزيد من عقود الرعاية وغيرها.

وأضاف:" مسابقة الدوري الإماراتي تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل، من موسم إلى آخر، بفضل ما تقوم به رابطة المحترفين الإماراتية، من تطوير، وجذب المزيد من الرعاة، والشركاء دعما للمسابقة".

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