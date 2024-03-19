منتخب الإمارات يخوض تدريباته «كامل العدد» استعدادًا لمواجهة اليمن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يؤدي منتخب الإمارات في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم غد الأربعاء مرانه الأساسي، استعداداً لمواجهة نظيره منتخب اليمن الخميس المقبل على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 لحساب المجموعة الثامنة.

وسيُقام المران الأساسي للأبيض في ملعب جامعة نيويورك الذي يحتضن حالياً جميع الحصص التدريبية في المعسكر الحالي المقام في جزيرة السعديات، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو الاستمرار في ذات المعلب لأن اللاعبين على دراية تامة بأرضية استاد آل نهيان، الذي سيشهد تدريبات المنتخب اليمني الذي وصل إلى البلاد فجر اليوم.

وتسود حالة من الحماس والتفاؤل في أروقة معسكر الأبيض، خاصة بعد انضمام لاعبي العين وعجمان ومشاركتهم في التدريبات الجماعية التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق أسلوب اللعب الذي سيتبعه خلال مباراة الخميس, التي يسعى خلالها الأبيض لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في التصفيات والوصول إلى النقطة التاسعة وتعزيز صدارته للمجموعة.

وقال لاعب منتخب الإمارات خالد الهاشمي أن مباراة اليمن تُعد في غاية الأهمية كونها تُقرب المنتخب أكثر من ضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة، مؤكداً عزم جميع اللاعبين على الظهور بشكل مميز وحصد النقاط الثلاث وإسعاد الجماهير.

وأوضح الهاشمي أن الأمور في المعسكر تسير بشكل إيجابي، وجميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، ورهن إشارة الجهاز الفني، الذي يعمل على تجهيز كافة اللاعبين ليس فقط لمباراة الخميس، إنما كذلك لمباراة الإياب، التي ستقام بعد أيام في السعودية.

من جهة أخرى، يعقد المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة عصر يوم غد في قاعة المؤتمرات الصحفية لإستاد آل نهيان بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب، إذ يُعقد مؤتمر مدرب منتخب اليمن في تمام الساعة 4:00، يليه مؤتمر مدرب الإمارات في تمام الساعة 5:00، ويسبق المؤتمر الصحفي عقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور المراقب ومقيم الحكام وممثلي المنتخبين والجهات المعنية، وسيتم مناقشة جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة واعتماد ألوان قمصان المنتخبين وتحديد أرقام بوابات دخول الجماهير وغيرها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز