محترف الهلال السعودي: رونالدو طالبني بعدم تقليد احتفاله الشهير

المصدر: البيان

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كشف البرازيلي ميشيل ديلغادو، محترف الهلال السعودي، أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، طلب منه عدم تقليد احتفاله الشهير.

وقال ديلغادو، في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية أمس الإثنين، "وعدت زملائي قبل مباراة نهائي البطولة العربية (أمام النصر) أني سأحتفل على طريقة رونالدو لو سجلت هدفًا، هذا كل ما في الأمر".

وأضاف "حينما احتفلت أمام رونالدو جاء إليَّ مستغربًا وقال لي (لا تحتفل كما أحتفل)، لكني سرت وواصلت المباراة".

واعتاد ديلغادو الاحتفال بهذه الطريقة عند تسجيل الأهداف هذا الموسم، كان آخرها احتفاله بهدفه القاتل ضد ضمك أول أمس السبت في الدوري السعودي للمحترفين.

وعن سلسلة انتصارات الهلال التاريخية الجارية، علق ديلغادو "لدينا 29 انتصارًا على التوالي الآن، لا نصدق ذلك، حتى حينما بدأنا الانتصارات لم نكن نؤمن بوصولنا إلى رقم كهذا، لكن لحسن الحظ، لدينا فريق يتمرن بصورة ممتازة، ولدينا لاعبون ممتازون أيضًا".

وبات الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ أندية كرة القدم، ولديه فرصة مواصلة السلسلة حال فاز على الشباب يوم 30 مارس الجاري في الدوري السعودي.

وبشأن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، قال "إنه شخص رائع، ولا يعرف في قاموسه إلا كلمة الفوز، ويحولها لنا كلاعبين، وفي الجانب الآخر الذي لا يشاهده الكثير، هو مثل الأب، أو الصديق، أو الأخ الأكبر، الذي يشارك ما يعرفه من خبرة حياتية".

وشارك ديلغادو، صاحب الـ 28 عامًا، مع الهلال في 31 مباراة بكل البطولات، وساهم في 13 هدفًا، إذ سجل 6 أهداف، وصنع 7.

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