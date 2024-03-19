دوري الهواة.. لا مكان للتعادل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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رفضت مباريات الأسبوع 24 من دوري الدرجة الأولى نتيجة التعادل، بعد أن سيطر الفوز على المواجهات الثمانية التي أقيمت في أجواء رمضانية، وشهدت تسجيل اللاعبين لـ 22 هدفاً، وإشهار قضاة الملاعب 28 بطاقة ملونة، منها حالتا طرد.

ولم تشهد مراكز الصدارة أي تعديل على مستوى المقدمة، بعد استعادة العروبة نغمة الانتصارات، متجاوزاً عقبة الذيد بهدف دون رد، ليواصل رحلة البحث عن بطاقة الصعود الأولى برصيد 55 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، وصيفه دبا الحصن 47 نقطة، المتفوق خارج الديار على العربي بنتيجة 1-2، ليوسع الفارق إلى 8 نقاط أيضاً بينه وبين جاره دبا الفجيرة، ثالث الترتيب، برصيد 39 نقطة، بعد تفوق النواخذة على غلف يونايتد بنتيجة 1-3، في مباراة حضر فيها كل شيء، بدءاً من الأهداف، مروراً بالبطاقات الملونة، حيث شهدت هذه المباراة تحديداً طرد لاعب من كل فريق.

واستعاد الظفرة عافيته، وتمكن من تحقيق الانتصار بعد مرور 5 جولات متتالية، لم يتذوق فيها فارس الظفرة طعم الانتصار، ليتغلب على الفجيرة بنتيجة 1-2، ويبقى الفريق على آماله قائمة في التأهل، بعد تقدمه نحو المركز الرابع برصيد 37 نقطة، وغابت البطاقات الملونة عن هذه المباراة، التي استحقت جائزة اللعب النظيف.

عنوان بارز

وعلى مستوى القاع، يعتبر الفوز الذي حققه الرمس صاحب المركز الأخير على غلف إف سي، هو العنوان الأبرز في هذه الجولة، خصوصاً أنه جاء بعد طول غياب، حيث يعود آخر انتصار لبرتقالي الهواة في الدوري على الفجيرة بنتيجة 1-4، وذلك بتاريخ 6 يناير الماضي، ونجح مدرب الفريق المغربي سعيد شخيت في إعادة البريق للرمس من جديد، بعد أن قاد فريقه في ثلاث مباريات، خسر من العروبة المتصدر بصعوبة بنتيجة 2-1، بعد أن كان متقدماً حتى الدقيقة 70، وفي الجولة قبل الماضية تعادل سلبياً ضد غلف يونايتد، ليعود ويفوز على غلف إف سي رافعاً رصيده إلى 10 نقاط، وفشل سيتي صاحب المركز قبل الأخير بذات الرصيد، في استعادة النغمة، وخسر بالأربعة أمام التعاون المتوهج خلال هذا الموسم، والذي يحتل المركز السابع برصيد 33 نقطة، في وقت فشل فيه مسافي في مواصلة الصحوة، ليخسر ضد الحمرية بهدف دون رد، بعد مباراة طغى عليها الجانب الدفاعي، ليصل عنابي الهواة برصيده إلى 26 نقطة، وبقي مسافي «الحصان الأسود» برصيد 35 نقطة، في مركزه السادس، وفي بقية المباريات، فاز الجزيرة الحمراء على مصفوت بنتيجة 1-2

هدافون

واعتلى لاعب التعاون الكساندر ميدريوس صدارة الهدافين، مناصفة مع مواطنه البرازيلي لويس توريس لاعب يونايتد، ولكل لاعب 16 هدفاً، يليهم الإنجليزي بينك افوبي لاعب الظفرة، برصيد 13 هدفاً، ثم الحساني تامبورا لاعب العروبة ومحمد المربوعي لاعب دبا الفجيرة، برصيد 12 هدفاً.

تقام مواجهات الأسبوع 25 الثماني، يومي 23 و24 الجاري، إذ يلتقي في اليوم الأول الرمس ضد الظفرة، ومصفوت يلاقي الحمرية، وسيتي ضد العروبة، والذيد يواجه غلف يونايتد، أما يوم الأحد المقبل فيلتقي الفجيرة بضيفه الجزيرة الحمراء، ويستقبل دبا الفجيرة، غلف إف سي، ويلعب يونايتد ضد التعاون، ويلتقي مسافي بالعربي.

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