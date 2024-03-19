المركز الوطني للمناصحة يتصدر المجموعة الثانية في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصل المركز الوطني للمناصحة نتائجه الإيجابية في كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بتصدره المجموعة الثانية بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة، وتفوق على قطاع الخدمات المساندة بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على الملعب الخارجي لـ«فندق قصر الإمارات» بأبوظبي، ضمن الجولة الثانية.

وحضر المنافسات معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي.

وأحرز ثلاثية المركز الوطني للمناصحة محمد خالد المغاوري وإسماعيل نسمة وسيروس رمضان، بينما سجل ثنائية قطاع الخدمات المساندة إلتون وامبا، ونال إسماعيل نسمة، لاعب المركز الوطني للمناصحة، جائزة رجل المباراة.

ولحساب المجموع نفسها، قلب مكتب الشؤون الخاصة تأخره إلى فوز بنتيجة ٣-٢ على حساب نادي سيتي غولف، عن طريق ثلاثية نوفل الطائي، وأحرز ثنائية سيتي غولف إسلام زكريا وهايتو أكيتو.

نجومية

وظفر نوفل الطائي، لاعب مكتب الشؤون الخاصة، بنجومية المباراة، بعدما تألق وأحرز ثاني «هاتريك» في منافسات البطولة التي انطلقت أول أيام شهر رمضان المبارك وتستمر لغاية 28 مارس الجاري، علماً بأن ياسر الزهلي، مهاجم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كان صاحب أول ثلاثية في النسخة الجارية من البطولة. وبنتيجة المباراتين، وصل المركز الوطني للمناصحة إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية، وخلفه كل من قطاع الخدمات المساندة ومكتب الشؤون الخاصة بـ3 نقاط لكل منهما، ويتذيل نادي سيتي غولف ترتيب المجموعة برصيد خالٍ من النقاط، وما زالت حسابات التأهل مفتوحة حتى الجولة الثالثة الأخيرة.

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