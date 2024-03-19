اكتمال صفوف «الأبيض» لمواجهة اليمن بتصفيات المونديال

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اكتملت صفوف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بمعسكره الداخلي الذي يخوضه في أبوظبي، استعداداً لمواجهة نظيره اليمني بعد غدٍ، باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالمرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وانتظم سداسي العين وعجمان في تدريبات «الأبيض» المقامة حالياً على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بأبوظبي، التي تستمر حتى موعد المباراة، وذلك عقب حصولهم على راحة لمدة 24 ساعة، عقب خوض مباراة العين وعجمان في الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ويضم السداسي كلاً من: خالد عيسى وخالد العطاس ويحيى نادر ومحمد عباس وحازم محمد وعصام فائز الذين انضموا إلى التدريبات أول من أمس.

يؤدي منتخبنا مرانه الأساسي اليوم على ملعب جامعة نيويورك التي تقرر أن تحتضن التدريبات حتى موعد المباراة، إذ كان من المقرر أن يخوض المنتخب مرانه الأساسي يوم الأربعاء على ملعب المباراة باستاد آل نهيان بنادي الوحدة، إلا أن الجهاز الفني فضّل الاستمرار على ملاعب التدريب الحالية، ومن المقرر أن يضع بينتو الملامح الرئيسة للخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء في المران الأساسي.

وكان منتخبنا أدى حصته التدريبية الثانية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، الذي يحرص على التركيز على تحفيظ اللاعبين أدوارهم في مواجهتي اليمن، خصوصاً أن وقت المعسكر ليس كبيراً.

ويسعى «الأبيض» لحسم التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، إذ إن الفوز يقطع بالمنتخب خطوة كبيرة إلى المرحلة الأهم من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المونديال والغائب منذ عام 1990، والمشاركة السابعة في النهائيات القارية لبطولة كأس آسيا، ويتصدر «الأبيض» حالياً المجموعة الثامنة في التصفيات برصيد 6 نقاط، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البحرين بالمركز الثاني.

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