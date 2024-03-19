11:49 دقيقة متوسط الوقت بدل المبدد في «المحترفين»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يحتل دوري أدنوك للمحترفين المركز الثالث بين الدوريات الآسيوية الكبرى، في قائمة الأعلى في متوسط الوقت المحتسب بدل المبدد بمعدل 11:49 دقيقة في المباراة الواحدة، ويسبقه دوري نجوم قطر في المركز الأول بمتوسط 13:49 دقيقة، ودوري روشن السعودي في المركز الثاني بمتوسط 13:48 دقيقة.

بينما احتل دورينا المركز الثالث في قائمة الأعلى في معدل البطاقات الصفراء بمتوسط 4.19 بطاقات في المباراة الواحدة، ويسبقه الدوري التايلاندي بالمركز الأول بمتوسط 4.62 بطاقات، والدوري القطري في المركز الثاني بمتوسط 4.47 بطاقات.

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وتصدر دوري أدنوك للمحترفين، قائمة الأعلى في معدلات البطاقات الحمراء للدوريات الآسيوية بمتوسط 0.44 بطاقة في المباراة الواحدة، ويليه الدوريان القطري والأسترالي بمتوسط 0.28 بطاقة لكل منهما.

أما على صعيد معدل الأخطاء في المباريات، فاحتل دورينا المركز الخامس بمتوسط 24.83 خطأ في المباراة الواحدة، ويسبقه في المراكز الأربعة الأوائل بالترتيب، الدوري الصيني 26.29 خطأ، والدوري التايلاندي 25.83، والدوري السعودي 25.82، والدوري القطري 24.92 خطأ.

جاءت تلك النتائج وفقاً لدراسة شملت 71 دورياً حول العالم، وبما فيها 9 دوريات آسيوية، وتم إجراؤها على الفترة من 20 فبراير 2023 إلى 20 فبراير 2024، ونشرها المرصد العالمي لكرة القدم، وشملت 150 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، و130 مباراة في دوري نجوم قطر، و285 مباراة في دوري روشن السعودي، و223 مباراة في الدوري التايلاندي، و228 مباراة في الدوري الكوري الجنوبي وعدد من الدوريات الأخرى.

وأشار المرصد العالمي، إلى أن الدراسة أظهرت اختلافات كبيرة بين الدوريات من حيث جميع المؤشرات التي تم أخذها في الاعتبار، مما يعكس اختلاف طرق تفسير الحالة من قبل اللاعبين وقضاة الملاعب ، وضربت أمثلة على هذا التفاوت من خلال البطاقات الحمراء التي يتراوح متوسط احتسابها ما بين 0.61 بطاقة للمباراة الواحدة في دوري بوليفيا، و0.10 بطاقة في الدوري الياباني للدرجة الثانية، وما بين البطاقات الصفراء الأعلى في العالم في دوري أوروغواي بمتوسط 6.07 بطاقات، والأقل في الدوري الياباني للدرجة الثانية بمتوسط 2.73 بطاقة.

أما بالنسبة للأخطاء، فتم تسجيل الحد الأقصى في الدوري البرازيلي بمتوسط 30.3 خطأ في المباراة الواحدة، فيما تم تسجيل الحد الأدنى في النرويج وهولندا بمتوسط 20 خطأ في المباراة الواحدة في دوري كل من البلدين.

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