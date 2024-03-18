قُضاة ملاعبنا يديرون 3 مواجهات بتصفيات آسيا

المصدر: دبي - البيان

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عينت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم 3أطقم حكام إماراتية لإدارة 3 مباريات في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، ويُدير الطاقم الأول بقيادة عادل النقبي مباراة اليابان وكوريا الشمالية في طوكيو بالمجموعة الثانية يوم 21 الجاري ويعاونه كل من محمد يوسف وحسن المهري، وأحمد عيسى درويش «حكم رابع».

وفي اليوم ذاته يُدير طاقمنا بقيادة يحيى الملا مباراة الصين تايبيه مع قيرغيزستان بالمجموعة الرابعة ويعاونه علي النعيمي وسبت عبيد وكليفورد دايبوت من الفلبين «حكم رابع»، ويقود الطاقم الثالث عُمر آل علي ويدير مباراة الصين وسنغافورة بالمجموعة الثالثة 26 الجاري في بكين، ويعاونه جاسم آل علي وسعيد المرزوقي، وعلي رضا «لبنان»، حكم رابع.

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