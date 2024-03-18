«الأبيض» يستعد في «نيويورك» لمواجهتي اليمن بتصفيات المونديال

المصدر: أبوظبي - البيان

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قاد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، المران الأول لـ«الأبيض» على ملعب جامعة نيويورك ضمن معسكره الداخلي في أبوظبي استعداداً لمواجهتي منتخب اليمن بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 ، حيث تُلعب مباراة الذهاب الخميس المقبل على استاد آل نهيان في أبوظبي، بينما تلعب مباراة الإياب 26 الجاري في استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في السعودية.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعباً، هم: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، وزايد العامري.

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من العراق لإدارة مباراة المنتخب واليمن الخميس المقبل بقيادة مهند قاسم «ساحة»، ويعاونه واثق مدلل وأحمد صباح ، ويوسف سعيد «حكماً رابعاً» وعبدالرحمن الزيد من المملكة العربية السعودية مقيماً للحكام، والياباني أوتاني كيني مراقباً للمباراة.

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