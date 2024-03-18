الحصن يخطف 3 نقاط غالية من ملعب العربي ويحافظ على وصافة "الهواة"

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عاد دبا الحصن من ملعب العربي بثلاث نقاط غالية بعد أن قلب تأخره بهدف أمام مضيفه إلى فوز مثير بهدفين في الشوط الثاني ليحافظ على وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 47 نقطة.

تقدم العربي بهدف السبق عن طريق حمد إبراهيم في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني تمكن الحصن من قلب الطاولة بتسجيله هدفين الأول عن طريق بولينغ ديمبل في الدقيقة 51، والثاني جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عبر البرازيلي جيلمار داسيلفا وهو الهدف الذي امن النقاط الثلاثة للحصن الذي أعاد الفارق بينه والعروبة المتصدر الى 8 نقاط، فيما بقى العربي برصيد 32 نقطة.

وواصل التعاون الصحوة وتمكن من اكتساح ضيفه سيتي بنتيجة 4-1 جاءت عن طريق كل من اليكساندر ميدرويس "هدفان" وهدف لكل من ماجد احمد والسيد محمد وجاءت الأهداف في الدقائق 24 ، 48 ، 76 ، 82 واحرز يتيمة سيتي ساردور في الوقت بدل الضائع ليرفع التعاون رصيده الى 33 نقطة وتجمد سيتي عند 10 نقاط.

وفاز الجزيرة الحمراء على مصفوت بنتيجة 2-1 احرز الثنائية جيلدو مالطا وبرايان فينغيلو فيما سجل للقناصة اللاعب اوزور اكانوه في الدقيقة 90+3 ليصل الفائز برصيده الى 30 نقطة وبقى مصفوت برصيد 20 نقطة.

وأوقف الحمرية صحوة مسافي بعد الفوز عليه بهدف اللاعب جيليهام كاسترو في الدقيقة 60 ليرفع عنابي الهواة رصيده الى 26 نقطة وتجمد مسافي عند 35 نقطة.

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