69 «هاتريك» لـ 18 لاعباً في تاريخ دوري المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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شهدت الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، تسجيل «الهاتريك» الثاني في مسابقة هذا الموسم، وذلك عن طريق المغربي سفيان رحيمي، عندما قاد فريقه العين للفوز على مستضيفه عجمان برباعية نظيفة، مساء الجمعة الماضي، وأحرز اللاعب أحد أهدافه الثلاثة من ركلة جزاء، ليكون «الهاتريك» الأول طوال مسيرته مع «الزعيم»، والطريف أن «الهاتريك» الأول في الموسم الجاري، كان من نصيب مواطنه وليد أزارو، في مباراة فريقه عجمان وضيفه اتحاد كلباء يوم 29 سبتمبر 2023، ضمن الجولة الرابعة للدوري، وخسرها عجمان 5-٣، وأحرز أزارو أحد أهدافه الثلاثة من ركلة جزاء.

تاريخ

وارتفع عدد أهداف «الهاتريك» في تاريخ دوري المحترفين بعد ثلاثية أزارو ورحيمي، إلى 69 حالة، إلى جانب 11 «سوبر هاتريك» 4 أهداف، ومرة واحدة «ميجا هاتريك» 5 أهداف، الذي كان من نصيب سيباستيان تيغالي مهاجم الشارقة حالياً، عندما كان يلعب في صفوف الوحدة، كما ارتفع عدد اللاعبين الذين سجلوا «هاتريك» أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري إلى 18 لاعباً، ويتصدرهم علي مبخوت لاعب الجزيرة، والذي سجل 15 «هاتريك»، و«سوبر هاتريك»، ويأتي ثانياً سيبستيان تيغالي برصيد 9 «هاتريك»، و«سوبر هاتريك» واحد، و«ميغا هاتريك» واحد.

تسجيل

وأحرز فابيو دي ليما مهاجم الوصل، 6 «هاتريك» و2 «سوبر هاتريك»، ليحتل المركز الثالث، ويليه بوريس كابي لاعب عجمان والظفرة السابق، وأحرز 5 «هاتريك»، ثم الغاني أسامواه جيان مع العين، 4 «هاتريك»، وغرافيتي لاعب شباب الأهلي السابق، 3 «هاتريك»، و2 «سوبر هاتريك»، ولابا كودجو مهاجم العين الحالي، وأحرز 3 «هاتريك»، و2 «سوبر هاتريك»، ويتساوى برصيد 3 «هاتريك» كل من كايو كانيدو لاعب الوصل، وأندريا سنغاهور مع بني ياس، وفيرناندو بايانو مع الجزيرة والوحدة، وجوس ساند مع العين، ولويس خيمينيز مع شباب الأهلي، بينما أحرز مرتين «هاتريك» و«سوبر هاتريك» وحيد، كل من ميروكو فوزينيتش مع الجزيرة، وماركوس بيرج مع العين، وبيدرو كوندي مع بني ياس، وأحرز «هاتريك» وحيد، رافاييل الياس مع بني ياس في الموسم الماضي، عندما قاد فريقه للفوز على مستضيفه دبا الفجيرة 1-٤، في الجولة السابعة من المسابقة.

تألق

يذكر أن الموسم الجاري يشهد تألقاً لافتاً للاعب سفيان رحيمي مع العين في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بعدما سجل 7 أهداف في 14 مباراة، وهدفين في 6 مباريات بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وساهم في وصول الفريق إلى نهائي البطولة، كما ساهم في وصول «الزعيم» إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بتسجيله 8 أهداف، ويتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، وكريزان مهاجم شاندونغ.

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