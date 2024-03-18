فهد الظنحاني: أتمنى أن يحالفني الحظ بالانضمام لـ «الأبيض»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، أن طموح أي لاعب الانضمام للمنتخب الوطني، ونيل شرف تمثيل منتخب بلاده، مشيراً إلى أنه يحترم اختيارات الجهاز الفني لـ «الأبيض»، وأنه يسعى إلى أن يكون عند حسن ظن الشارع الرياضي والجماهير، من أجل الاستمرار في تقديم مستوى قوي في المرحلة المقبلة.

وقال الظنحاني عن عدم استدعائه لقائمة المنتخب الوطني، التي تخوض مواجهتي اليمن في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا، على الرغم من تألقه مع بني ياس: أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في مباراتيه المقبلتين، وتحقيق الانتصار، وبالتأكيد أي لاعب يتمنى ارتداء قميص المنتخب، وإذا لم يكن الحظ حالفني بالانضمام لـ «الأبيض» في هذه المرة، سيحالفني في المستقبل بلا شك، وكلي ثقة بالله في ذلك، وأنا أحترم كل القرارات من الجهاز الفني، وآمل أن يحالفني التوفيق في أن أكون عند حسن ظن الشارع الرياضي والجماهير، وإذا كان لي نصيب، سأكون في المنتخب بكل تأكيد.

وعن سر تألقه والحفاظ على مستواه على مدار السنوات الأخيرة، أكد الظنحاني أنه يحاول قدر المستطاع الاجتهاد في التدريبات، لأنها أساس تحسن المستوى، وأن لكل مجتهد نصيباً، وإعطاء التمرين حقه والحرص على التدريب في صالة «الجيم» 3 أو 4 مرات أسبوعياً، ودراسة الأخطاء جيداً لتفاديها في ما بعد. ويعد فهد الظنحاني أكثر الحراس تصدياً للتسديدات في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي بـ 69 تصدياً، إذ يواصل الحارس صاحب الـ 32 عاماً تألقه مع السماوي، رغم النتائج السلبية الأخيرة التي يعاني منها الفريق.

تراجع

وأرجع الظنحاني أسباب تراجع نتائج بني ياس، إلى الفشل في ترجمة الأداء الجيد إلى أهداف، وإهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، ما يؤدي إلى عدم التسجيل، مؤكداً أن الفريق مطالب بتصحيح هذه المشكلة سريعاً، في ظل صعوبة مباريات الدوري.

وقال: «بكل أمانة، بني ياس يقدم أداء جيداً في مبارياته خلال الموسم الحالي، ولكن بكل أسف، الأداء الجيد لا يكفي، وأي فريق مطالب بحصد النقاط، وفي مباريات مع الفرق الكبيرة على وجه الخصوص، يجب عليك استغلال الفرص وتسجيل الأهداف، وبني ياس لم يكن سيئاً في مبارياته الأخيرة التي خسرها، سواء أمام الوصل والعين والنصر، ولكن لم نستطع التسجيل في آخر 4 مباريات، كالعادة، وهي سلبية كبيرة للغاية».

تطوير

وتابع: يجب تطوير أنفسنا في الشق الهجومي، والحصول على 5 إلى 6 فرص محققة في كل مباراة، ولا تستطيع التسجيل منها مشكلة كبيرة، علينا أن نعاتب أنفسنا كلاعبين أولاً، قبل الجهاز الفني والإداري، والاجتهاد بصورة أكبر، وأثق في أنه سيكون للاعبين ردة فعل وتغيير كبير في المباريات القادمة.

واستبعد الظنحاني دخول بني ياس إلى صراع الهبوط، في ظل النتائج السلبية، وبعدما لم يتمكن الفريق من تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات، وتوقف رصيده عند 16 نقطة، لافتاً إلى أن بني ياس عقليته مختلفة، ولا يتوقع أن يدخل السماوي حسابات الهبوط، ولكن الفريق مطالب بتحقيق الانتصار في مباراة عجمان المؤجلة، ثم مباراة الإمارات، والحصول على نقاطهما بأي طريقة.

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