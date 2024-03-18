العروبة يتصدر «الهواة» والرمس يعود للانتصارات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ابتعد العروبة بصدارة دوري الدرجة الأولى معيداً الفارق بينه وأقرب ملاحقيه دبا الحصن إلى 11 نقطة بشكل مؤقت، وتمكن العروبة من استعادة النغمة بعد فوزه الصعب على ضيفه الذيد بهدف اللاعب سايمون دي باروس في الدقيقة 24 ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في مقدمة فرق المسابقة، وتجمد رصيد الذيد عند 25 نقطة.

وتمكن الرمس من استعادة نغمة الانتصارات بعد غياب طويل تحت قيادة المدرب المغربي المتألق سعيد شخيت، محققاً الفوز على ضيفه غلف إف سي بهدف اللاعب لوكاس سيلفا ليصل برصيده إلى 10 نقاط، وتجمد رصيد غلف إف سي عند 21 نقطة، وقلب الظفرة تأخره بهدف أمام الفجيرة إلى فوز مثير بهدفين، حيث تقدم الضيوف بالهدف الأول عن طريق أنجيل لزاما، وعدل للظفرة لاعبه سانتوس، وأضاف هداف الفريق بينك أفوبي هدف الفوز. كما تمكن دبا الفجيرة من الانفراد بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد فوزه المثير بنتيجة 1-٣ على غلف يونايتد.

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