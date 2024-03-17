قُضاة ملاعبنا يديرون ثلاث مواجهات في التصفيات الآسيوية المشتركة

المصدر: البيان

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عينت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم أطقم حكام إماراتية لإدارة ثلاث مباريات في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 وذلك ضمن الجولتين الثالثة والرابعة ، حيث يُدير الطاقم الأول بقيادة عادل النقبي ( حكم ساحة ) مباراة اليابان وكوريا الشمالية المقررة في طوكيو يوم 21 مارس الجاري لحساب الثانية ، ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف ( مساعد أول ) حسن المهري ( مساعد ثان ) أحمد عيسى درويش ( حكم رابعاً ).

وفي ذات اليوم يُدير طاقمنا الثاني بقيادة يحيى الملا ( حكم ساحة ) مباراة الصين تايبيه مع قيرغيزستان لحساب المجموعة الرابعة المقررة في تايبيه ، ويعاونه علي راشد النعيمي ( مساعد أول ) سبت عبيد ( مساعد ثان ) كليفورد دايبوت من الفلبين ( حكماً رابعاً ).

أما الطاقم الثالث بقيادة عُمر آل علي ( حكم ساحة ) فتم تعيينه لإدارة مباراة الصين وسنغافورة لحساب المجموعة الثالثة والمقررة يوم 26 مارس في بكين ، ويعاونه كل من جاسم آل علي ( مساعد أول ) سعيد المرزوقي ( مساعد ثان ) علي رضا من لبنان ( حكماً رابعاً ).

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