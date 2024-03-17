منتخبنا الوطني الأولمبي يغادر إلى السعودية غدا استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا

المصدر: وام

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تغادر بعثة المنتخب الوطني الأولمبي، غدا الاثنين، إلى مدينة الأحساء السعودية، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم، والمقررة من 20 إلى 26 مارس الجاري.

وكان المنتخب الوطني، قد أجرى أمس السبت الحصة التدريبية الأولى له، مع مدربه الأوروجوياني مارسيلو برولي، وجهازه الفني المساعد، خلال المعسكر الذي انطلق أمس السبت، ويستمر حتى اليوم الأحد، على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي.

ويأتي المعسكر في إطار التحضيرات الختامية للمشاركة في البطولة المقامة بنسختها الخامسة، للمنتخبات تحت 23 عاما.

شهد مران منتخبنا الأولمبي، عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وهشام محمد الزرعوني، وإبراهيم حسن النمر، عضوا مجلس الإدارة.

وحرص الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الأولمبي، على التعرف إلى جميع اللاعبين قبل بداية التدريبات، وتحدث معهم عن أهمية المشاركة في البطولة، التي تعد إحدى المحطات الإعدادية لنهائيات بطولة كأس آسيا المقررة ابريل المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

شارك في مران المنتخب الأولمبي 26 لاعبا، وهم: راكان وليد، ومبارك أحمد، وأحمد الحمادي، ومحمد الوافي، وأحمد فوزي (الجزيرة)، وحمد المقبالي، ومحمد يوسف، ومحمد المنصوري، وخليفة خميس (شباب الأهلي)، وسعيد المقدمي، وحمدان البشر (الفجيرة) وخميس المنصوري (بني ياس)، وأحمد مال الله (يونايتد)، و مايد الطنيجي، وعبدالله البلوشي، وعلي عبدالعزيز (النصر)، ومحمد المازمي، وحمدان العامري، وسلطان البدواوي (حتا)، ووليد المحرزي، وياسر حسن (اتحاد كلباء)، وخالد البلوشي (العين)، وعبدالله أحمد (الوحدة)، وفهد بدر (الإمارات)، وعبدالله الرئيسي (عجمان)، ومايد الكاس (الشارقة

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