تدخلات «الفار» الإيجابية أسهمت في تميّز الحكام

المصدر: دبي ـ البيان

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قدّم قضاة الملاعب أداءً مميزاً في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بذكاء في التعامل من إدارة الحكام باتحاد الكرة، بالدفع بحكام من الدرجة الأولى لتعويض غياب عدد من الحكام الدوليين لمشاركاتهم في إدارة مباريات خارجية، واختيارهم لحكام تقنية «الفيديو» من أصحاب الخبرات الكبيرة كحكام للساحة، ليكونوا عوناً حقيقياً في إنجاح العبور بسلام بتلك المباريات، رغم حساسية الصراع على القمة والهروب من الهبوط.

وأدار مباراة بني ياس والوصل، الحكم عمر آل علي، وخرجت المباراة دون أخطاء مؤثرة، وجاءت قرارات سهيل عبد الله، حكم مباراة الجزيرة واتحاد كلباء، صحيحة، وفي مباراة الإمارات وخورفكان، وأدارها خالد ناجم، تم إلغاء الهدف الثاني للإمارات من الحكم المساعد بداعي التسلل، وتدخل حكم الفيديو محمد الهرمودي، إيجابياً وتم احتساب الهدف.

وأدار مباراة حتا والوحدة، محمد عبيد خادم حكماً للساحة، وتدخلت تقنية الفيديو بقيادة الحكم سلطان عبد الرزاق، ليتم طرد لاعب حتا جودو نيوز، ولإلغاء ركلة جزاء للوحدة، فيما شهدت مباراة الشارقة والنصر، قراراً جيداً من حكم الساحة سلطان عبد الرزاق، عندما أتاح الفرصة باستكمال هجمة للنصر، وسجل منها هدف التعادل، وتدخل «الفار» بقيادة عيسى خليفة، ليطرد لاعب النصر جلوبر في الدقيقة 81.

وأدار مباراة شباب الأهلي والبطائح، أحمد بلال حكماً للساحة، وحمد علي يوسف في تقنية الفيديو، والتي تدخلت لإلغاء هدف لشباب الأهلي، كما تدخل «الفار» بقيادة عمر آل علي، إيجابياً ليحتسب الهدف الرابع بعد إلغاء الهدف بإشارة من الحكم المساعد بداعي التسلل، وأدار تلك المباراة حكم الساحة محمد الهرمودي.

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