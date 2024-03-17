السناني يتألق للجولة الثانية في حماية «عرين» الوصل

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أثنى الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، على أداء خالد السناني حارس مرمى الوصل أمام بني ياس في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن اللاعب تألق بشكل لافت، ونجح في المحافظة على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، ويستحق نجومية الجولة بين «حماة العرين»، كما أشاد بنجاح خالد عيسى حارس العين، وراشد علي حارس الوحدة، بعدما نجحا في الحفاظ على نظافة شباكهما في الجولة، مبيناً أن خالد عيسى مازال مستمراً في ثبات المستوى في الدوري بعد نجاحه في دوري أبطال آسيا.

وأشار إلى أن الوصل وشباب الأهلي، لا يزالان الأقل استقبالاً للأهداف في الجولة 16، والتي شهدت 24 هدفاً، وتوزعت بين 11 هدفاً في الشوط الأول، و13 هدفاً في الشوط الثاني، وتم تسجيل 5 أهداف من داخل منطقة الـ6 ياردات، و17 هدفاً من داخل منطقة الـ18 ياردة، وهدفين من خارج منطقة الجزاء، ويتحمل حراس المرمى مسؤولية 5 أهداف منها، وأوضح أن الجولة شهدت تسجيل هدفين من ركلتي جزاء في مرمى حتا وعجمان، و3 أهداف في الأوقات الإضافية، وأن تأثير شهر رمضان المبارك، ظهر واضحاً على أداء بعض الحراس، في ظل تركز الأخطاء على ردة الفعل الضعيفة، ليسجل 14 هدفاً من تسديدات، و6 أهداف من انفراد صريح.

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