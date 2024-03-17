عنتر مرزوق: «دورينا» حالياً.. مباريات تُكسب ولا تُلعب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اختار عنتر مرزوق، مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، عنوان «مباريات تُكسب ولا تُلعب» للجولة 16، مشيراً إلى أن دوري أدنوك للمحترفين وصل بالفعل إلى مرحلة اهتمام وتركيز الأندية على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث أكثر من تقديم الأداء الممتع، مع دخول المسابقة إلى مرحلة الحسم، سواء في صراع القمة، أو النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وأوضح أن الوصل، ورغم إنه في الفترة الأخيرة لا يقدم مستوى البدايات هذا الموسم، ولكنه يحقق النتائج الجيدة، وهو الأمر المتوقع والمطلوب في المرحلة الحالية من فريق يرغب في الحفاظ على صدارته لترتيب الدوري، لأن الجماهير لن تسامح إذا قدمت مستوى جيداً وخسرت، ولكنها تسامح على الأداء إذا تحقق الفوز، وهو ما فعله الوصل عندما حقق فوزاً ثميناً على مستضيفه بني ياس 2 - 0، ليواصل الابتعاد بالصدارة بالوصول للنقطة 42، في المقابل، لم يقدم بني ياس المستوى الذي يدعو إلى التفاؤل بإمكانية التسجيل، وقال عنتر: «الوصل أكد أمام بني ياس أنه قادر على التسجيل حتى في أسوأ حالاته، وأنه يسير بالطريقة الصحيحة نحو لقب طال انتظاره».

أداء سهل

أشار عنتر مرزوق، إلى أن العين بدوره حقق فوزاً بأداء سهل على مستضيفه عجمان 4-0، وبين أن هذا الانتصار ثمرة الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها الفريق بتفوقه على نفسه، وتجاوز الهزة النفسية بعد إصابة المهاجم الأبرز بالفريق لابا كودجو، بالفوز على النصر السعودي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وأوضح أن فوز شباب الأهلي على ضيفه البطائح في الوقت القاتل 2-1، ساعد على استقرار الصراع الثلاثي على قمة الدوري دون تغيير، وفي إبقاء شباب الأهلي في دائرة المنافسة على اللقب، لأن التعادل ربما كان سيبعده كثيراً عن طموح المحافظة على الدرع، وقال: «أتوقع أن يعطي الفوز في آخر دقيقة، دفعة معنوية كبيرة لشباب الأهلي قبل الجولات الحاسمة، خاصة وأن المسابقة توقفت لمدة أسبوعين تقريباً، بعد الجولة 16».

واعتبر مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، أن الوصل يعد المستفيد الأكبر من هذه الجولة، في ظل الاستمرار بالفوز، والتمسك بفارق النقاط والقمة، وأوضح أن فترة التوقف الحالية، ستكون مؤثرة بشكل إيجابي وسلبي على بعض الفرق عندما تستأنف المسابقة، لأنها ستكون خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب أن الجولات المتبقية لا تتحمل فقدان أي نقاط، خاصة وأن الأندية المتنافسة على القمة ستلتقي وجهاً لوجه، وستكون نتائجها مؤثرة بشكل قوي على الصراع على درع الدوري هذا الموسم، وطالب أندية القمة بالحذر كثيراً أمام أندية المنطقة الدافئة أو الساعية للهروب من شبح الهبوط.

قفزة جيدة

رأى عنتر مرزوق، أن الوحدة حقق قفزة جيدة في الفترة الأخيرة، وحقق فوزاً سهلاً أمام مستضيفه حتا 4-0، وأكد أن تحسن نتائج الفريق مع مدربه الجديد غوران، يمكن أن يزعج ثلاثي القمة في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، وأشار إلى أن صراع الهروب من الهبوط، من الممكن أن يمتد ليطول اتحاد كلباء وعجمان إذا لم تتحسن نتائج الفريقين، ويتجنبان إهدار النقاط كما فعل اتحاد كلباء بالتعادل مع الجزيرة 2-2، وخسارة عجمان من العين 0-4 في الجولة 16، خاصة بعدما حقق الإمارات فوزاً معنوياً مهماً على ضيفه خورفكان 2-1، ليصعد إلى المركز 13 قبل الأخير، ولكنه يبقى وحتا في المركز 14 الأخير، الأقرب إلى العودة لدوري الدرجة الأولى.

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