مهند العنزي: فخور بالمشاركة في «كأس منصور بن زايد لكرة القدم»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد مهند سالم العنزي، مدافع المنتخب الوطني ونادي العين السابق، أن «كأس منصور بن زايد لكرة القدم» واحدة من أقوى البطولات التي تقام كل عام خلال شهر رمضان المبارك، وتشهد منافسة عالية بين جميع الفرق المشاركة، لا سيما أنها تضم عدداً من اللاعبين الأجانب، بعد رفع عدد اللاعبين إلى 10 لكل فريق، واصفاً البطولة بـ «الجذابة».

وتقام بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024» في نسختها الحادية عشرة بتنظيم من قبل ديوان الرئاسة، بمشاركة 16 فريقاً، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني إلى ربع النهائي، وتستمر المنافسات حتى 28 مارس الجاري.

وقال العنزي، الذي يشارك في البطولة قائداً لفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية: «فخور بالمشاركة في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم لأكثر من مرة متتالية، خاصة أن البطولة تحظى بدعم لا محدود، وتشهد مشاركة العديد من الفرق القوية».

وأضاف: «البطولة تشهد تنافس مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب»، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأندية المحلية تعمل على متابعة اللاعبين من أجل ضمهم في الانتقالات، وهو ما ينعكس إيجاباً على شكل الأداء خلال المباريات. وأثنى العنزي على الجوانب التنظيمية والفعاليات المصاحبة للبطولة «كأس منصور بن زايد»، مشيراً إلى أن اسم البطولة يجذب الجميع، كما أنها تتمتع بجمالية وطابع خاص داخل وخارج الملعب.

من جهة أخرى، استمرت سلسلة التعادلات خلال مباريات المجموعة الأولى بالبطولة وللمباراة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تعادل مكتب البعثات الدراسية مع مدارس الإمارات الوطنية، وكذلك مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، مساء الجمعة.

وعلى ملعب «فندق قصر الإمارات» بأبوظبي، تعادل بطل آخر نسختين فريق مدارس الإمارات سلباً مع مكتب البعثات الدراسية، وذهبت جائزة رجل المباراة إلى زكريا أكريران، قائد البعثات الدراسية.

وفي اللقاء الثاني تقدم محمد فاروق للأرشيف والمكتبة الوطنية، قبل أن يدرك رونالدو فورنس التعادل لمصلحة مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، ومنحت اللجنة المنظمة جائزة أفضل لاعب في المباراة لماسوران جويديور، حارس الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وبعد مرور جولتين، بات كل فريق يملك نقطتين من مباراتين، إلا أن الأرشيف والمكتبة الوطنية في الصدارة بفارق الأهداف المسجلة، وخلفه مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي ومدارس الإمارات الوطنية ثم مكتب البعثات الدراسية.

وبحسب لائحة النسخة الحادية عشرة للبطولة، يتم تحديد ترتيب الفرق في دور المجموعات، حسب أكبر عدد من النقاط، وإذا استمر التعادل ينظر إلى نتيجة لقاء الفريقين المتعادلين «المواجهة المباشرة»، ثم يحتسب فارق الأهداف «له - عليه»، وإذا استمر التعادل في الجولة الثالثة الأخيرة، تلعب ركلات الترجيح من علامة الجزاء إذا كان الفريقان المتعادلان في أرضية الملعب، ثم يتم اللجوء إلى أقل عدد من البطاقات الصفراء في جميع مباريات البطولة، وأخيراً القرعة لتحديد المتأهل.

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