سفيان رحيمي.. أول «هاتريك» مع العين في ملعب «البرتقالي»   

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

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نجح المهاجم المغربي سفيان رحيمي، في تسجيل أول «هاتريك» له بقميص العين في ملعب راشد بن سعيد بنادي عجمان، في المباراة التي فاز بها العين برباعية دون رد على «البرتقالي» ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، واستحق رحيمي أن يكون رجل المباراة بلا منافس بفضل تألقه في المباراة وهو امتداد لما ظهر به في الفترة الأخيرة وأهمها قيادته للعين للتأهل للدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا على حساب أحد المرشحين للقب القاري «النصر السعودي».

وعبر الأرجنتيني كريسبو المدير الفني للعين، عن سعادته بفوز فريقه والاستمرار في طريق الانتصارات وقال: «نجحنا في تحدٍ جديد بالفوز على عجمان، سعيد بمواصلة العروض القوية بعد ليلة دوري الأبطال الآسيوي».

في المقابل، قال دانيال ايسايلا المدير الفني لفريق عجمان: «نبارك للعين الفوز، واجهنا فريقاً قوياً، خصوصاً بعد تأهله للدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، وانعكس تأهله الآسيوي على روح وتعامل لاعبيه مع المباراة.

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