التعادلات تسيطر على منافسات الجولة الثانية لكأس منصور بن زايد

المصدر: وام

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سيطرت التعادلات على منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والمقامة حاليا بنسختها الـ11، على ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، بمشاركة 16 فريقا، والمستمرة حتى 28 مارس الجاري.

وجاءت التعادلات للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، بتعادل فريق "مدارس الإمارات الوطنية"، سلبيا مع فريق "مكتب البعثات الدراسية"، فيما ذهبت جائزة رجل المباراة إلى زكريا أكريران قائد فريق "مكتب البعثات الدراسية".

وفي المباراة الثانية تعادل فريق "الأرشيف والمكتبة الوطنية، مع فريق" مكتب التدقيق، والتطوير المؤسسي 1-1، فيما منحت اللجنة المنظمة جائزة أفضل لاعب في المباراة لمارسوران جويديور حارس فريق "الأرشيف والمكتب الوطنية".

وعقب مرو جولتين على منافسات المجموعة الأولى أصبح لدى كل فريق نقطتين، فيما يتصدر فريق " الأرشيف، والمكتبة الوطنية بفارق الأهداف، وخلفه فريق "مكتب التدقيق، والتطوير المؤسسي، ثم "مدارس الإمارات الوطنية" ، ثم "مكتب البعثات الدراسية".

وأعرب مهند العنزي لاعب نادي العين والمنتخب الوطني السابق، عن سعادته بالمشاركة في منافسات البطولة، مؤكدا أنها تشهد حضورا مميزا لنخبة من اللاعبين، خاصة في ظل ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب إلى 10.

وأضاف قائد فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية:"هناك متابعة من بعض الأندية للاعبين المشاركين في البطولة، لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهي فرصة مميزة لرفع معدل المنافسة في البطولة".

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