انطلاق النسخة الرمضانية الثالثة لبطولة شباب الحمرية

المصدر: البيان

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افتتح معالي عبد الله محمد البسطى الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بطولة شباب الحمرية لكرة القدم في نسختها الثالثة، بعد نجاح النسختين الماضيتين.

وتتشكل اللجنة المنظمة للبطولة من عبيد راشد الشامسي، وعارف مصبح المهيري، وعبدالله ظاعن الكتبي، وعبدالله حسن الشامسي، ومحمد عبيد السويدي، وتقوم اللجنة بجميع التجهيزات اللازمة لتنظيم البطولة خلال شهر رمضان المبارك.

وتتكون البطولة من أربعة فرق هي، الإمبراطور والشباب والأساطير والاتحاد، ومن الممكن أن يلعب كل فريق 6 مباريات خلال البطولة.

وشهدت النسخة الماضية، حضوراً جماهيرياً مميزاً، كما لقت البطولة تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في تشجيع مجالس الشباب القريبة من الفريج على ممارسة لعبة كرة القدم، وتنظيم بطولات مماثلة.

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