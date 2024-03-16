«الأبيض» يبدأ معسكر أبوظبي الليلة استعداداً لمواجهة اليمن في التصفيات المشتركة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم، معسكره الداخلي المغلق في أبوظبي تحضيراً لمواجهتي المنتخب اليمني يومي 21 و26 الجاري، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ومن المقرر أن يؤدي منتخبنا تدريباته اليومية في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بعد صلاة التراويح خلال أيام معسكره الداخلي، وتكتمل صفوف «الأبيض» بانضمام لاعبي العين وعجمان مساء غد، بعدما منحهم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني راحة لخوضهم مباراتهما، في ختام الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، ولن يتضمن معسكر أبوظبي أي مباريات ودية لضيق الوقت، وسيكون التركيز الأكبر على الأكثر جاهزية فنية وبدنية لتجهيز «الأبيض».

وتشهد قائمة «الأبيض» المختارة لدخول المعسكر، تراجعاً في متوسط أعمار اللاعبين من 26 إلى 25 سنة، عن القائمة السابقة التي اختارها البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول، في نهائيات كأس آسيا الأخيرة.

حراسة المرمى

حدث تراجع متوسط أعمار اللاعبين في القائمة التي تضم 26 لاعباً، بعدما تم استبعاد الرباعي عبد الرحمن صالح وعبد الله رمضان وعلي مبخوت وحسن حمزة، والذين تواجدوا في قائمة كأس آسيا، فيما ضم الثلاثي حازم محمد وعصام فائز وزايد العامري، وحارس المرمى خالد توحيد، والذي كان ضمن القائمة الآسيوية، وتم استبداله قبل انطلاق البطولة القارية بساعات للإصابة، واستدعاء حسن حمزة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأسهم استدعاء توحيد واستبعاد حمزة، في تراجع متوسط أعمار حراس المرمى من 33 إلى 30 عاماً، مع بقاء علي خصيف حارس الجزيرة، الأكبر سناً بين لاعبي المنتخب بعمر 36 عاماً، وبات حازم محمد عباس لاعب العين، الأصغر سناً بين اللاعبين بعمر 18 عاماً، ويليه سلطان عادل مهاجم اتحاد كلباء بعمر 19 عاماً.

وبشكل عام تضم القائمة الحالية، 3 لاعبين فوق سن الـ30، و10 لاعبين من عمر 25 إلى 30 سنة، و11 لاعباً من عمر 20 إلى 25 سنة، ولاعبين فقط تحت عمر 20 سنة.

ترتيبات

تجدر الإشارة إلى أن قائمة منتخبنا الوطني الحالية، تضم اللاعبين خالد عيسى، خالد توحيد وعلي خصيف في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبد الله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو وزايد العامري.

ويتصدر منتخبنا المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط حصل عليها من فوزين متتاليين على نيبال في دبي 4 ـ 0، وعلى البحرين في المنامة 2 ـ 0.

بينما يحتل المنتخب اليمني، المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البحرين بالمركز الثاني، ويقبع منتخب نيبال في المركز الرابع الأخير دون نقاط، ومعسكر أبوظبي هو التجمع الأول لمنتخبنا الوطني بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس آسيا في قطر 2023، بالخسارة أمام منتخب طاجيكستان 3 ـ 5 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1 ـ 1.

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