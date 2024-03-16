العين يكتسح عجمان ويسترد وصافة «المحترفين»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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استرد العين المركز الثاني في الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه خارج ملعبه على مستضيفه عجمان 4 - 0 في استاد راشد بن سعيد في ختام الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة وبقي عجمان في نقاطه الـ 14 في المركز 12.

وحسم العين النتيجة في شوطها الأول الذي شهد تسجيل هدفين خلال دقيقتين ثم أضاف مثلهما في الشوط الثاني، ويدين العين لمهاجمه سفيان رحيمي الذي سجل «هاتريك»، ونجح العين في كسر نتيجة التعادل بحصول سفيان رحيمي لركلة جزاء، سددها بنفسه مسجلاً هدف التقدم «ق 19»، وبعد 140 ثانية فقط «ق 21» عزز الظهير عبد الكريم تراوري تقدم العين بهدف ثانٍ بتسديدة قوية في مقص المرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم العين 2-0.

جاءت بداية الشوط الثاني مختلفة ، بعد أن نشط عجمان في الناحية الهجومية وقاد محاولات أمام مرمى العين، كان أهمها فرصة وليد أزارو التي نجح خالد عيسى في التصدي لها، ولم يستمر الضغط الهجومي لـ «البرتقالي» طويلاً، حيث عاد العين للتقدم ناحية مرمى علي الحوسني وضاعت له فرصة من تسديدة إيريك ورد عجمان بهجمة عن طريق أزارو الذي سقط داخل الصندوق مطالباً بركلة جزاء.

ولكن الحكم محمد الهرمودي أمر باستمرار اللعب، وعاد سفيان رحيمي لتأمين النتيجة أكثر بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه «ق 74» ، وأضاف رحيمي الهدف الرابع «ق 88» اعتمده الحكم الهرمودي بتوجيه من حكم «الفار»، انتهت عليه المباراة.

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