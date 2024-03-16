غزارة أهداف في الجولة الأولى لكأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهدت مباريات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، إحدى أكبر البطولات الرمضانية في كرة القدم، التي تقام في نسختها الحادية عشرة بملاعب فندق قصر الإمارات، تسجيل 39 هدفاً 4.87 أهداف في المباراة الواحدة، وذلك خلال 8 مباريات لعبت في البطولة.

وحافظت أربعة فرق على نظافة شباكها مع ختام الجولة الأولى بمرحلة المجموعات وهي مكتب الأمين العام، وفريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع ومكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ولم تشهد المجموعة الأولى تحقيق أي انتصار بعدما تعادلت الفرق الأربعة في الجولة الأولى، وتصدر ياسر الزهلي، لاعب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ترتيب الهدافين بـ 3 أهداف.

وكانت الجولة الأولى بمرحلة المجموعات اختتمت أول من أمس، بمباراتين، نجح فريق مكتب الشؤون القانونية في بدء مشواره في البطولة بفوز مستحق على مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في افتتاح مواجهات المجموعة الرابعة، كما تفوق فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على فريق فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، ليتشارك مع مكتب الشؤون القانونية صدارة المجموعة الرابعة.

‏ونال حسام محمد حسن، مهاجم مكتب الشؤون القانونية، جائزة رجل المباراة، بينما حصل ياسر الزهلي، لاعب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على نجومية المواجهة الثانية.

‏اتسمت مباريات البطولة بالإثارة وكان التنافس حاضراً في أغلب المباريات، لا سيما الفرق التي تواجدت في النسخة الماضية والتي عمدت إلى تسجيل أفضل اللاعبين من أجل المنافسة على اللقب.

في حين كانت الأجواء الاجتماعية خارج الملعب حاضرة، بعدما وفرت اللجنة المنظمة المشروبات الساخنة والباردة من خلال عربة «فود ترك»، كما شهدت منطقة الجماهير «فان زون» إقبالاً من العائلات، للاستمتاع بالأجواء المصاحبة .

أكد ماجد الخلاصي، عضو اللجنة الفنية، أن البطولة تشهد منافسة قوية بين الفرق، في الوقت الذي تمتع فيه المشاركون بالروح الرياضية والأجواء التنافسية الأخوية داخل الملعب، وهو ما ظهر من خلال قلة البطاقات الملونة.

وأضاف: اللجنة ركزت على رفع المستوى الفني من خلال استحداث جائزة أفضل لاعب في كل مباراة، إضافة إلى جوائز أخرى للمتميزين في ختام البطولة، كما استعانت الفرق بلاعبين أجانب ومن مختلف الجنسيات، وهو ما زاد من جودة المواجهات.

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