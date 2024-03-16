عبد المجيد حسين: شباب الأهلي حقق الأهم أمام البطائح.. ولا تدخل في اختيارات المدرب    

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حقق شباب الأهلي انتصاره الثالث على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، بفوزه المتأخر والصعب على ضيفه البطائح 2 - 1.

في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد راشد ضمن الجولة 16، ليعزز الفريق بوصوله إلى 33 نقطة، موقعه في دائرة المنافسة على درع الدوري مع وجود مباراة مؤجلة للفريق أمام حتا من الجولة 13.

ورأى عبد المجيد حسين نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن «فرسان دبي» حققوا الأهم أمام البطائح بالخروج بنقاط المباراة كاملة، مع عدم الرضا عن الأداء الذي قدمه اللاعبون، مشيراً إلى أن اللاعبين فرطوا في الفوز بأكثر من هدف، وصعبوا الأمور على أنفسهم بالشوط الأول الذي كان في متناول اليد.

وأثنى عبد المجيد حسين على أداء البطائح، مبيناً أنه لعب بأسلوب متميز يتناسب مع إمكانات الفريق، ونجحوا في الحد كثيراً من خطورة لاعبي شباب الأهلي، والذين نجحوا بدورهم في حسم المباراة بالضغط المتواصل، والذي لا بد من أن يؤدي إلى ارتكاب المدافعين للأخطاء، وهو ما حدث في الهدف الثاني الذي أهدى شباب الأهلي النقاط كاملة، وأوضح أن مثل تلك المباريات الصعبة، يكون الحصول على نقاطها الثلاث أمراً إيجابياً.

وعن قيام الصربي ماركو نيكوليتش، بتطبيق التدوير على اختياراته لتشكيلات مباريات شباب الأهلي، أكد عبد المجيد حسين، أن هذا أمر لا تتدخل فيه إدارة شركة الكرة، لأنه من اختصاصات المدرب، وأشار إلى أن الجميع لديه قناعة أن الفريق ليس لديه أي عذر في ظل وجود عناصر متميزة في كل الخطوط والمراكز سواء داخل الملعب أو على مقاعد البدلاء.

من ناحية أخرى اتفق مدربا الفريقين على أن تأجيل مباراتيهما في الجولة 13 مجدداً السبت الماضي، بسبب ظروف الطقس، أثر على أداء اللاعبين.

وأكد ماركو نيكوليتش، أن أي مباراة تقام بعد فترة توقف تكون في غاية الصعوبة، وأوضح أن أداء فريقه كان أكثر من رائع في الشوط الأول، وقدم لاعبوه كرة سريعة، وخلقوا العديد من فرص التسجيل، وأن الأداء تأثر بزيادة عصبية اللاعبين بعد تسجيل البطائح لهدف مبكر مع انطلاقة الشوط الثاني، وتأثر التركيز بعض الشيء، حتى تمكن اللاعبون بروحهم القتالية وعدم الاستسلام من تسجيل هدف الفوز.

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