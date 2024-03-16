رادوي: الإصابات سبّبت مشاكل للجزيرة.. واستبدال مبخوت قرار فني

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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أرجع الروماني ميريل رادوي مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة، نزيف النقاط الذي عانى منه «فخر أبوظبي» في الجولات الثلاث الأخيرة التي قاد فيها الفريق،، إلى «الإصابات»، ذاكراً أنه عانى من وجود إصابات مستمرة في صفوف اللاعبين، مع تعرض البعض منهم لوعكات صحية.

وأكد أنه منذ توليه مهمة التدريب لم يعمل مع الفريق بكامل عناصره وقال: دائماً هنالك نقص بسبب الإصابات والمرض، وهذه الأمور لها تأثير على مستوى ونتائج الفريق، خاصة أن الفريق يعتمد على لاعبين شباب يفتقدون الخبرة، والوضع معقد وصعب.

وأشار مدرب الجزيرة إلى أنه سيفتقد في الفترة المقبلة 10 من اللاعبين الدوليين، ما يضطره للاستعانة بلاعبي الرديف لإكمال التدريبات.

تعادل

وعلق رادوي على التعادل أمام اتحاد كلباء في الجولة 16 من الدوري أول من أمس 2 ـ 2، بعد أن كان فريقه متأخراً بهدفين، ذاكراً أن لاعبيه أظهروا شخصية قوية ونجحوا في التعديل.

ونفى مدرب الجزيرة أن يكون استبدال علي مبخوت بين شوطي اللعب بسبب الإصابة، وقال: القرار كان فنياً وتكتيكياً وهنالك لحظات يجب أن يساعد اللاعب نفسه وأن يخلق الظروف التي تساعد على تقديم مستوى جيد.

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