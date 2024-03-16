آلان: سألعب بإخلاص للوحدة حتى اليوم الأخير في عقدي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد البرازيلي آلان ماركيز، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه سيظل يلعب بنفس الإخلاص والقوة حتى اليوم الأخير له في عقده مع «العنابي».

مشيراً إلى أن مسألة تجديد عقده مع الوحدة لم تشهد أي تطورات جديدة مؤخراً، لافتاً إلى أنه تلقى عروضاً عدة من أندية أخرى، خاصة أندية برازيلية، وموضوع استمراره من عدمه مع الوحدة لم يحسم بعد.

وواصل آلان تألقه مع الوحدة في الموسم الحالي باعتباره من أهم اللاعبين المؤثرين في صفوف «أصحاب السعادة»، وقاد الفريق لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الخامسة في تاريخه بفضل الأداء المميز الذي يقدمه، كما سجل ثلاثة أهداف في آخر 3 مباريات له مع «العنابي»، وصنع هدفاً.

وعن آخر تطورات مسألة التجديد قال: الوضع لم يتغير ولم أتلق عرضاً حتى الآن، أنا لاعب محترف وسألعب للنادي بإخلاص ورغبة حتى اليوم الأخير لي في عقدي، لأنني أحب هذا النادي وجمهوره .

وأضاف: أملك عروضاً من بعض أندية البرازيل، وكنت قريباً من الانتقال، لكنني مستمر مع الوحدة. وعما تردد عن توقيعه لأحد الأندية اعتباراً من الموسم المقبل، قال: لا أعرف، سنرى ماذا سيحدث.

وعن انتصارات الوحدة الأخيرة والتأهل إلى نهائي كأس «ADIB» بالفوز برباعية على الوصل، أكد آلان أن التأهل لنهائي البطولة أنقذ موسم الوحدة حتى الآن، والفريق يسعى لحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه في مواجهة العين في النهائي لإسعاد جماهيرنا : ونأمل أن نكون في أفضل حالاتنا من أجل الفوز وتحقيق لقب البطولة.

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