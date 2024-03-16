كوزمين: الحكم طردني بطريقة غير لائقة في مباراة النصر

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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أكد أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة أنه شعر بصدمة كبيرة للإصابة القوية التي تعرض لاعب الفريق، كاتانيتش في مباراة النصر.

وتسببت بعد ذلك في طرده من الملعب، وقال:«أصبت بخيبة أمل كبيرة لإصابة كاتانيتش بعد تدخل عنيف يهدد مشوار لاعب عمره 19 سنة، وأتمنى ألا تؤثر إصابته على مستقبله.

الجدير بالذكر أن الفحوصات الأولية على اللاعب أظهرت عدم إصابته بأي كسور على مستوى كاحل القدم اليمنى .

وتابع كوزمين: بالنسبة لطردي من المباراة فهو تكرار لما حدث لي في مباراة الجزيرة وفي مباراة السوبر، سبب طردي كان بعد توجيه سؤال فقط، ولم أتوقع أن يكون الرد هو طردي مباشرة، أنا أتحمل خطئي وأعتذر عنه، ولكن لابد أن أدافع عن فريقي، وأنا لا أتعمد في دفاعي عن فريقي إزعاج أي شخص.

وتابع : تم طردي بطريقة غير لائقة.

أحداث

بدأت الأحداث في الدقيقة 80، عندما قام جلوبير ليما، صخرة دفاع «العميد»، بتدخلٍ عنيفٍ ضد مارو كاتانيتش، لاعب الشارقة، ليقوم الحكم سلطان المرزوقي بإشهار الإنذار في وجهه، وتراجع الحكم عن قراره بعد اللجوء إلى تقنية «VAR»، حيث قرر طرد ليما، إلا أنه طرد كوزمين أيضاً بسبب الاعتراض على قراراته.

وتحدث كوزمين عن المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ورفع فيها فريقه رصيده إلى 27 نقطة والنصر إلى 22 نقطة، قائلاً:الحكاية مستمرة، استقبلنا هدفين من 3 فرص للفريق المنافس، كما كانت لدينا 7 فرص للتسجيل وعندما كانت النتيجة 2-1 لصالحنا كان لدينا 4 فرص للتسجيل كان من الممكن أن نوسع الفارق ، وفي الدقائق الأخيرة أتيحت لنا فرص.

مشكلة

وفي المقابل رأى ألفريد شرودر، المدير الفني للنصر، بأن أزمة غياب رأس الحربة انعكست على أداء فريقه في قمة الجولة الـ 16 لدوري أدنوك للمحترفين أمام الشارقة.

ويفتقد «العميد» خدمات مهاجمه مانولو جابياديني منذ فبراير المنصرم جرّاء الإصابة وقال شرودر في تعليقه على المباراة:ظهرت في الشوط الأول مشكلة افتقارنا إلى رأس الحربة، فكان لا بد لنا من الاعتماد على الكرات الطولية، وكان من الواضح بأن اللاعبين يبحثون عن الهدّاف.

وعبّر شرودر عن قناعته بأن فريقه بدأ المباراة بشكلٍ جيدٍ، وأحرز هدفاً، وكان الطرف الأفضل، وقال:بعد ذلك، لم يظهر اللاعبون بالشكل المعتاد وبالتطرق إلى مجريات الشوط الثاني.

وتحسّر شرودر على الفرصة المحققة التي أضاعها يوري ميديروس، وقال: ليس من السهل التغلب على الشارقة، فهو فريقٌ جيدٌ ورائع.

تقارير

نفى كوزمين،علمه بالتقارير التي تربطه بالانتقال إلى فريق اتحاد جدة السعودي، ويتم تداول اسم المدرب الروماني في الوقت الراهن كبديلٍ محتملٍ لمارسيلو جاياردو في اتحاد جدة.

ويمتلك كوزمين خبرة كبيرة في الكرة السعودية، وقاد الهلال بين 2007 و2009.

كما درّب المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2015، وأكد كوزمين:إنني أسمع هذا الكلام منكم لأول مرة،ولا أعرف شيئاً سوى إعداد فريقي لمبارياته المقبلة، وتفكيري منصبٌ على مواجهة العين في الجولة الـ 17 للدوري ثم شباب الأهلي في ربع نهائي الكأس الغالية.

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