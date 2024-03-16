انطلاقة قوية لبطولتي كرة القدم والطائرة في دورة عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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افتتح الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، النسخة الرابعة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تقام برعاية وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وتضم الدورة 9 مسابقات، هي كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة والبادل تنس وبطولة الرماية وسباق الجري للرجال وسباق الدراجات الهوائية وبطولة الألعاب الشعبية وألعاب التحدي، إلى جانب فعالية يوم زايد للعمل الإنساني، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات. حضر الافتتاح خليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام شركة «الراسخون» للعقارات «الراعي الماسي للدورة»، وعادل الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لافيش للعطور، «الراعي الفضي للدورة»، وأحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة.

وأسفرت الجولة الافتتاحية لمنافسات كرة القدم عن فوز دائرة البلدية والتخطيط على مصرف عجمان 4 - 1، وتعادل دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة التنمية الاقتصادية بدون أهداف، وتعادل جهاز الرقابة المالية وهيئة النقل بالتعادل الإيجابي 3 - 3. وفي منافسات كرة الطائرة الشاطئية فاز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان على YMK بشوطين مقابل شوط، وبالنتيجة ذاتها حسم EWE مباراته مع PALA SIXES، بينما فازت الأكاديمية الأولمبية على AUS بنتيجة شوطين دون مقابل.

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