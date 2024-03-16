«سباعيات الكرة» تدشّن «دبي الرمضاني» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت سباعيات كرة القدم،مهرجان نادي دبي الرمضاني لأصحاب الهمم الذي يشتمل على 79 فعالية رياضية وثقافية ومجتمعية،وأسفرت المباراة الافتتاحية عن تعادل «المالية» و«الهمم» بهدف لكل منهما.

ويتنافس المشاركون بالمهرجان على ألقاب منافسات ،كرة القدم، الطائرة، الريشة الطائرة، تنس الطاولة، الرماية، الشطرنج، البوتشيا، البوتشي.

ويستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام ضمن دورة ند الشبا اعتباراً من الأربعاء المقبل.

كما تم تدشين النسخة الثانية عشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم بمشاركة 548 متنافساً،ويشتمل النشاط الثقافي على 30 برنامجاً في محاور عدة في المجلس الرمضاني من أبرزها، مسابقات ثقافية، الرسم، أجمل لوحة.

وأكد ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم أن النادي يهدف من إقامة الفعاليات أن يمارس أصحاب الهمم الأنشطة المختلفة، بحسب طموحاتهم وقدراتهم، والاستفادة من أوقاتهم في أمور تعود عليهم بالفائدة البدنية والمعنوية والذهنية وتشجيع أصحاب الهمم على المشاركة عبر مسابقات رياضية متنوعة.

وفعاليات ثقافية وتوعوية، خصوصاً أن مثل هذه النشاطات تسهم في رفع جاهزية اللاعبين واللاعبات، وإبقائهم في دائرة التحفيز والترقب للاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى بروز مواهب صاعدة ما سيكون له المردود الإيجابي على مسيرتهم في المشاركات المحلية والخارجية.

وأشار العصيمي إلى أن النادي أكمل جاهزيته لانطلاقة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز