16 فريقاً في بطولة خالد بن طناف الكروية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت، أمس، بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم التي تقام في نسختها الخامسة بملاعب نادي بني ياس بمشاركة 16 فريقاً.

وأجرت اللجنة المنظمة قرعة البطولة خلال مؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بنادي بني ياس بالشامخة.

وتعد بطولة خالد بن طناف واحدة من البطولات الشهيرة ومصدراً للمواهب وشهدت خلال النسخ السابقة نجاحات بمشاركة عدد كبير من قدامى اللاعبين في الكرة الإماراتية، أبرزهم هلال سعيد لاعب المنتخب الوطني ونادي العين السابق، وسبيت خاطر لاعب العين والجزيرة والأبيض السابق، وفهد مسعود لاعب الوحدة السابق.

إضافة إلى مواهب شابة شاركت في النسخ الأولى أمثال خالد باوزير وعبد الله رمضان ومحمد برغش.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، ويدير المباريات حكام من اتحاد الكرة، وقام الحكم الدولي أحمد الراشدي بشرح القوانين التحكيمية عقب إجراء مراسم القرعة.

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