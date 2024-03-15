رحيمي يتألق ويقود العين للوصافة بفوز عريض على عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير سالم خميس

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ارتقى العين للمركز الثاني في الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه خارج ملعبه على مستضيفه عجمان 4-0 في استاد راشد بن سعيد، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة من 15 مباراة وبقي عجمان في نقاطه الـ 14 في المركز 12، وحسم العين النتيجة في شوطها الأول الذي شهد تسجيل هدفين خلال دقيقتين ثم أضاف مثلهما في الشوط الثاني، ويدين العين لمهاجمه سفيان رحيمي الذي سجل "هاتريك"، ونجح العين في كسر نتيجة التعادل بحصول سفيان رحيمي لركلة جزاء، سددها بنفسه مسجلاً هدف التقدم "ق 19"، وبعد 140 ثانية فقط "ق 21" عزز الظهير عبد الكريم تراوري تقدم العين بهدف ثان بتسديدة قوية في مقص المرمى على يسار الحارس علي الحوسني، من صناعة اليخاندرو روميرو، وساهم الهدفان في رفع إيقاع المباراة وشعر عجمان بضرورة التخلي عن التركيز الدفاعي والانتشار هجوماً في محاولة لتقليص الفارق ولاحت فرصتين لكل من عصام فائز ووليد أزارو وتكفل الحارس خالد عيسى في التصدي لإحدى الهجمات، وفي المقابل ضاعت فرصة للعين من سفيان رحيمي مرت فيها تسديدته جوار القائم، واستمر اللعب بأفضلية واضحة للعين مع محاولات لعجمان لم يكتب لها النجاح أمام المرمى حتى انتهى الشوط الأول بتقدم العين 2-0.

جاءت بداية الشوط الثاني مختلفة نوعا ما، بعد أن نشط عجمان في الناحية الهجومية وقاد محاولات أمام مرمى العين، كان أهمها فرصة وليد أزارو التي نجح خالد عيسى في التصدي لها، لم يستمر الضغط الهجومي لـ "البرتقالي" طويلاً، حتى عاد العين للتقدم ناحية مرمى علي الحوسني وضاعت له فرصة من تسديدة ايريك ورد عجمان بهجمة عن طريق ازارو الذي سقط داخل الصندوق مطالباً بركلة جزاء، ولكن الحكم محمد الهرمودي أمر بإستمرار اللعب، وضاعت بعدها فرصة جديدة لعجمان من أزارو وذهبت الكرة إلى ركنية، وعاد سفيان رحيمي لتأمين النتيجة أكثر بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه "ق 74" بعد أن خطف الكرة من عبد الله صالح وسدد في سقف مرمى علي الحوسني، وعاد رحيمي لإضافة هدف رابع "ق 88" بعد أن ألغاه مساعد الحكم قيس الخديم واعتمده الحكم الهرمودي بتوجيه من حكم "الفار"، انتهت عليه المباراة.

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