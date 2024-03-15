39 هدفاً في ختام الجولة الأولى لـ "كأس منصور بن زايد لكرة القدم"

المصدر: وام

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شهدت منافسات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والمقامة حاليا على ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، تسجيل 39 هدفا، في 8 مباريات، فيما حافظت 4 فرق على شباكها نظيفة، وهي "مكتب الأمين العام"، و"مكتب شؤون المواطنين والمجتمع"، و"مكتب الشؤون القانونية"، و"هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية".

وكانت منافسات الجولة الأولى للبطولة المقامة بمشاركة 16 فريقا، قد اختتمت أمس الخميس.

كما لم تشهد منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى تحقيق أي انتصارات، وذلك بعد تعادل فرقها الـ4، فيما تصدر ترتيب الهدافين ياسر الزهلي لاعب " هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" بـ 3 أهداف.

وأكد ماجد الخلاصي عضو اللجنة الفنية، أن النسخة الحالية من البطولة، شهدت ارتفاعا لافتا في المستوي الفني، لجميع الفرق، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة.

وأوضح الخلاصي، أن نظام البطولة الذي يقام من خلال قرعة الأدوار الإقصائية، يزيد من المنافسات، ويجعل جميع الفرق تعمل على حسم التأهل دون النظر إلى النتائج الأخرى.

وقال : ركزت اللجنة على رفع المستوى الفني من خلال استحداث جائزة أفضل لاعب في كل مباراة، إضافة إلى جوائز أخرى للمتميزين في ختام البطولة، كما استعانت الفرق بلاعبين أجانب ومن مختلف الجنسيات، وهو ما رفع من قوة المنافسات.

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