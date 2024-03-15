رادوي: الإصابات المستمرة سببت مشاكل للجزيرة و استبدال مبخوت أمام كلباء قرار فني

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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أرجع الروماني ميريل رادوي مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة، نزيف النقاط الذي عانى منه «فخر أبوظبي» في الجولات الثلاث الأخيرة التي قاد فيها الفريق، بعد توليه مهمة القيادة الفنية، إلى «الإصابات»، ذاكراً أنه عانى من وجود إصابات مستمرة في صفوف اللاعبين، مع تعرض البعض منهم لوعكات صحية.

وأكد رادوي الذي أشرف على الفريق في 3 مباريات بالدوري، خسر مباراتين وتعادل في واحدة، أنه منذ توليه مهمة التدريب لم يعمل مع الفريق بكامل عناصره وقال: دائماً هنالك نقص بسبب الإصابات والمرض، وهذه الأمور لها تأثير على مستوى ونتائج الفريق، خاصة أن الفريق يعتمد على لاعبين شباب يفتقدون الخبرة، وسن النضج الكروي في كرة القدم بين 25 إلى 28 عاماً ونحن لدينا لاعبان فقط في هذه الفئة العمرية، صحيح أن الشباب يجتهدون ويقدمون مستويات جيدة لكن تنقصهم الخبرة، وإذا نظرنا إلى الوضع العام للفريق من ناحية إصابات وغيابات متكررة مع عدم وجود الخبرة سنجد أن الوضع معقد وصعب.

10 لاعبين

وأشار مدرب الجزيرة إلى أنه سيفتقد في الفترة المقبلة 10 من اللاعبين الدوليين، ما يضطره للاستعانة بلاعبي الرديف لإكمال التدريبات، ذاكراً أن الفريق بدأ يشهد عودة المصابين في الوقت الذي سيفتقد فيه الدوليين، وأن ذلك يجعله يفكر في ضرورة حلول بديلة.

وعن سبب عدم التعاقد مع وجوه جديدة في«الميركاتو الشتوي» الذي غاب عنه الجزيرة قال رادوي: ليس من الحكمة أن أحكم على لاعب بإنهاء عقده دون أن أشاهده وأمنحه فرصته، تعلمون أنني توليت المهمة مؤخراً وليس من الإنصاف أن أنهي عقد لاعب أو أستبدل عدداً من اللاعبين قبل أن ينالوا فرصتهم، لذلك لم أرَ ضرورة استبدال لاعب أو الدخول في صفقات جديدة على حساب عناصر يمكن أن تفيد الفريق، بعد نهاية الموسم الحالي أستطيع أن أتخذ القرارات الصحيحة والمنصفة بحق أي لاعب.

شخصية

وعلق رادوي على التعادل أمام اتحاد كلباء في الجولة 16 من الدوري أول من أمس 2 ـ 2، بعد أن كان فريقه متأخراً بهدفين، ذاكراً أن تقدم منافسه بهدفين كان منطقياً لأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب منه، مشيراً إلى أن لاعبيه بعدها أظهروا شخصية قوية ونجحوا في التعديل، وأضاف: نحتاج إلى التحسن دفاعياً وهنالك لاعبون يقدمون مستويات جيدة وآخرين عليهم الارتقاء بمستواهم وتقديم الأفضل.

استبدال مبخوت

ونفى مدرب الجزيرة أن يكون استبدال علي مبخوت بين شوطي اللعب بسبب الإصابة، وقال: القرار كان فنياً وتكتيكياً بما يتناسب مع مجريات اللقاء، وفي بعض الأحيان نضع الحلول التكتيكية حتى يقدم اللاعبون أفضل ما عندهم ولكن هنالك لحظات يجب أن يساعد اللاعب نفسه وأن يخلق الظروف الإيجابية التي تساعد على تقديم مستوى جيد.

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