آلان: سألعب بإخلاص للوحدة حتى اليوم الأخير في عقدي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد البرازيلي آلان ماركيز، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه سيظل يلعب بنفس الإخلاص والقوة حتى اليوم الأخير له في عقده مع «العنابي»، مشيراً إلى أن مسألة تجديد عقده مع الوحدة لم تشهد أي تطورات جديدة مؤخراً، لافتاً إلى أنه تلقى عروضاً عدة من أندية أخرى، خاصة أندية برازيلية، وموضوع استمراره من عدمه مع الوحدة لم يحسم بعد.

وواصل آلان تألقه مع الوحدة في الموسم الحالي باعتباره من أهم اللاعبين المؤثرين في صفوف «أصحاب السعادة»، وقاد الفريق نحو الصعود إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الخامسة في تاريخه بفضل الأداء المميز الذي يقدمه، كما سجل ثلاثة أهداف في آخر 3 مباريات له مع «العنابي»، وصنع هدفاً، إضافة إلى 4 مساهمات في أهداف العنابي الأخيرة.

ولم يحسم آلان ماركيز مسألة تجديد عقده والاستمرار مع الوحدة من عدمه في ظل تقارير عن مغادرته النادي بنهاية الموسم الحالي عقب نهاية عقده وعدم تلقيه عرضاً للتجديد من إدارة النادي.

وعن آخر تطورات مسألة التجديد قال: الوضع لم يتغير ولم أتلق عرضاً حتى الآن، أنا لاعب محترف وسألعب للنادي بإخلاص ورغبة حتى اليوم الأخير لي في عقدي، لأنني أحب هذا النادي وأحب جمهور الوحدة.

وأضاف: أملك عروضاً من بعض الأندية في البرازيل، وكنت قريباً من الانتقال، لكنني كما قلت أنا لاعب محترف ومستمر مع الوحدة حتى اليوم الأخير لي.

وعما تردد عن توقيعه لأحد الأندية اعتباراً من الموسم المقبل، قال: لا أعرف، سنرى ماذا سيحدث.

وانضم آلان لقلعة «العنابي» في الموسم الماضي قادماً من إيفرتون الإنجليزي في واحدة من أقوى صفقات اللاعبين الأجانب، ونجح في أن يكون عنصراً مؤثراً وأحد أفضل لاعبي الوحدة على مدار موسمين، في الوقت الذي يطالب جمهور الوحدة ويضغط على إدارة النادي من أجل تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعن انتصارات الوحدة الأخيرة والتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» بالفوز برباعية على الوصل، أكد آلان أن الفوز على الوصل في نصف نهائي الكأس والتأهل لنهائي البطولة أنقذ موسم الوحدة حتى الآن، خصوصاً بعد الخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والابتعاد قليلاً عن صدارة دوري أدنوك للمحترفين، والفريق يسعى لحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه في مواجهة العين في النهائي لإنقاذ موسمه، وقال: نسعى لحصد اللقب لإسعاد جماهيرنا.

وأشار آلان إلى أن تسجيل أربعة أهداف في مرمى الوصل أمر رائع رغم صعوبة المباراة، وهي أول هزيمة له الموسم الحالي، وقال: ظهرنا بأداء قوي وأفضل من المنافس، وكل اللاعبين سواء من شارك بالتشكيلة الأساسية أو على دكة البدلاء كانوا على قلب رجل واحد، وآمنوا بقدرة الفريق على التعويض وحسم التأهل.

تركيز

وتابع: يجب علينا أن نركز على المرحلة المقبلة والمضي قدماً بنفس الرغبة والإصرار لحصد أكبر عدد من النقاط الممكنة في الدوري، أعتقد أن الفريق تحسن كثيراً، ونجحنا في تحقيق فوز مهم على حتا، ولكن لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، وعلينا أن نقاتل حتى النهاية

وعن مواجهة العين في نهائي كأس «ADIB»، أكد آلان أنها ستكون مباراة قوية، خصوصاً وأنها مباراة «ديربي»، وقال: نأمل أن نكون في أفضل حالاتنا من أجل الفوز وتحقيق لقب البطولة.

ونجح آلان في تسجيل هدفين في شباك الجزيرة، وهدف في مواجهة حتا الأخيرة في الدوري، وأسهم بأدائه القوي في تأهل الفريق لنهائي كأس «ADIB»، والطريف أن آلان طوال مسيرته مع الأندية التي لعب لها سجل 14 هدفاً في أكثر من 500 مباراة، بينما سجل في مباراتين فقط مع الوحدة ثلاثة أهداف، بما يقارب «ربع» أهدافه خلال مشواره.

ويعد آلان ثاني لاعبي دوري المحترفين لمساً للكرة بـ1221 لمسة، ويملك 19 تمريرة مؤثرة، و28 مراوغة، وصنع هدفين في الموسم الحالي، بينما كان عنصراً أساسياً في أغلب أهداف العنابي بـ«البري أسيست».

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