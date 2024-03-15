شباب الأهلي يصعد إلى وصافة الدوري

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف مؤنس دبور فوزاً صعباً لشباب الأهلي على ضيفه البطائح 2 - 1 أمس، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، وبدأ شباب الأهلي بالتسجيل عن طريق مؤنس دبور في الدقيقة 17، وتعادل البطائح عن طريق محمد راشد في الدقيقة 53، ثم أضاف دبور الهدف الثاني في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 33 نقطة، وصعد إلى المركز الثاني «الوصيف»، انتظاراً لنتيجة مباراة ختام الجولة بين عجمان والعين اليوم، بينما توقف البطائح عند 19 نقطة، وظل في المركز الثامن. وتعادل الشارقة مع النصر 2-2 وأكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 80.

وافتتح النصر التسجيل في الدقيقة 15 من تسديدة موسى نداي. ونجح الشارقة في الدقيقة 36 في التعديل، وعاد عثمان كمارا ليسجل هدف التقدم للشارقة في الدقيقة 42. وتمكن النصر من تعديل النتيجة في الدقيقة 64 برأسية عادل تاعرابت.

وتعادل الجزيرة واتحاد كلباء 2-2، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السابع، واتحاد كلباء إلى 14 نقطة متقدماً للمركز 11. ونجح كلباء في التقدم عند الدقيقة 51 بتهديفة دانيل بيسا، ثم ضاعف مهدي قايدي النتيجة في الدقيقة 60. وذلل كيبانو الفارق في الدقيقة 64، ثم عدل كامارا النتيجة في الدقيقة 87. وتختتم في العاشرة من مساء اليوم، مواجهات الجولة 16 ، بمباراة قوية تجمع عجمان صاحب الـ 14 نقطة، وضيفه العين صاحب الـ 31 نقطة.

من ناحية أخرى، فاجأ عدد من نجوم كرة القدم العالمية، مدرب العين هيرنان كريسبو، بتهنئة خاصة «بالصوت والصورة»، بمناسبة تأهل العين إلى نصف نهائي أبطال آسيا، معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق وقيادة «الزعيم» إلى النهائي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز