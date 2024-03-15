تحديد مواعيد وملاعب ربع نهائي أغلى كؤوس الكرة
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أعلن اتحاد الكرة، عن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم الجاري 2023 - 2024، والمقرر إقامتها في توقيت واحد، في التاسعة والنصف من مساء يومي 2 و3 أبريل المقبل، وذلك بعدما أجرى قبل أيام مراسم قرعة مواجهات هذا الدور، والتي ستجرى على ملاعب محايدة.
وتقام مباراتان يوم 2 أبريل المقبل، ويلتقي فيهما الجزيرة مع الوصل على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وعجمان مع النصر على ملعب استاد نادي الشارقة، وتختتم مواجهات هذا الدور بمباراتين يوم 3 من الشهر نفسه، ويلتقي فيهما اتحاد كلباء مع العين على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، والشارقة مع شباب الأهلي على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.