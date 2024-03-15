تهنئة عالمية للعين وكريسبو بالتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

المصدر: متابعة ـ طلحة عبد الله

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فاجأ عدد من نجوم كرة القدم العالمية، صديقهم المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، بتهنئة خاصة «بالصوت والصورة»، بمناسبة تأهل فريق العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، معربين عن تمنياتهم له بالتوفيق، وقيادة «الزعيم» إلى النهائي.

وأكد المدرب البرازيلي، لويس فيليبي سكولاري، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2002 بكوريا واليابان، أن العين قدم مباراة كبيرة، واستحق الصعود إلى الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، وقال: كنت في المنطقة العربية من قبل، وأعرف جيداً قيمة دوري الأبطال، وهي بطولة مهمة، استمر هكذا يا صديقي كريسبو، إلى الأمام أنت وفريقك.

وتقدم خوان سيباستينان فيرون، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية بالتهنئة للعين، بمناسبة التأهل لنصف نهائي أبطال آسيا، وامتدح عمل المدرب كريسبو، وقال: يا صديقي، من هنا أرسل لك عناقاً حاراً، وأتمنى لك التوفيق.

وأشاد النجم البرازيلي ريفالدو، بنجاح العين في الصعود إلى نصف نهائي أبطال آسيا، وتوجه بالتهنئة للاعبين والمدرب، وقال: مرحباً كريس، أتقدم لك بالتهنئة، وسأظل أشجعك، وأتمنى لك التوفيق والوصول للنهائي.

وتقدم نجم الكرة الإيطالية فرانشسكو كوكو، بالتهنئة لفريق العين، والتحية لمدربه كريسبو، وقال: تهانينا للجميع، وتحية خاصة لصديقي كريسبو، الذي يقوم بعمل رائع مع الفريق، أتمنى لكم التوفيق، وأن تمضي الأمور كما يرام.

وهنأ حارس المرمى الإيطالي، جيانلوكا بايلوكا، كريسبو، وقال: كانت مباراة العين والنصر السعودي صعبة، لكنها ممتعة، لقد قمتم بعمل رائع، أتمنى لك التوفيق دائماً، فيما أكد الأرجنتيني كلاوديو لوبيز دعمه للعين ومدربه كريسبو في المشوار المقبل، وقال: أتمنى أن تصل النهائي.

وعبّر المدرب الإيطالي، فابيو كابيلو، المتوج مع إيه سي ميلان بالدوري الإيطالي أربع مرات من قبل، والذي قاد تدريب عدد من الأندية الأوربية الشهيرة، عن إعجابه بما فعله العين، وقاد إلى قبل نهائي أبطال آسيا، وقال: كان الأمر ممتعاً، بعد معاناة ركلات الترجيح، أتمنى لك ولفريقك مزيداً من العمل الجيد.

وبعث النجم الأرجنتيني خوليو ريكاردو كروز، الذي لعب لأندية عالمية شهيرة، مثل إنترميلان ولاتسيو وفاينورد وريفر بليت، برسالة تهنئة للمدرب كريسبو، عبّر خلالها عن سعادته بالنجاح الذي حققه العين، وأكد أنه سيظل يدعمه، حتى التتويج باللقب.

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