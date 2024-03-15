الوصل يقبض على صدارة الدوري بالانتصار السادس توالياً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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نجح الوصل في تجاوز صدمة الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» بخسارته القاسية من الوحدة برباعية سريعاً، وعاد لانتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين، وعبر محطة بني ياس الصعبة، في طريق الحفاظ على صدارة الدوري، بعد عودته من الشامخة معقل نادي بني ياس بثلاث نقاط ثمينة، في الجولة الـ 16 من المسابقة، رفعت رصيده إلى 42 نقطة.

وواصل «الإمبراطور» أرقامه المميزة والقياسية في الموسم الحالي، ورغم أنه تعرض لأول خسارة له هذا الموسم في لقاء العنابي السابق في كأس «ADIB» بعد 21 مباراة متتالية بلا هزيمة، إلا أن الفريق واصل سلسلة عدم الخسارة في دوري المحترفين لـ 16 مباراة هذا الموسم، وللمباراة الـ 17 في الدوري على التوالي.

كما استطاع الوصل بفوزه على بني ياس بثنائية فابيو ليما وهاريس تحقيق انتصاره السادس على التوالي هذا الموسم في رقم مميز لـ «فهود زعبيل» خلال مشاركة الفريق في دوري المحترفين، إذ كان الفريق قد تعادل مع الوحدة في الجولة 10، ثم فاز في المباريات الست الماضية في الدوري على حساب اتحاد كلباء وشباب الأهلي والنصر والإمارات والشارقة ثم بني ياس.

نجاح

ورغم أن الوصل لم يقدم أفضل أداء له هذا الموسم لكنه نجح في العبور بالمباراة إلى بر الأمان وحصد نقاطها الثمينة بفضل هدف مبكر من نجمه فابيو ليما الذي وصل إلى هدفه العاشر هذا الموسم وأصبح على بعد فارق هدف واحد من هداف العين التوغولي لابا كودجو على صدارة قائمة الهدافين وبالتساوي مع السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة.

ونجحت تبديلات مدرب الفريق ميلوش في تأمين الفوز بعدما سجل هاريس هدف «الإمبراطور» الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع ليضمن للفريق الفوز في وقت كان يتعرض للضغط من جانب بني ياس حتى الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

تهنئة

وحرص الصربي ميلوش مدرب الوصل على تهنئة لاعبيه على الفوز والخروج بثلاث نقاط مهمة من مباراة بني ياس.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن مثل هذه المباريات تسعد الفريق لأخذ خطوات إلى الأمام خصوصاً وأن الفوز جاء أمام منافس متمرس وقوي مثل بني ياس، وبالفعل المباراة لم تكن سهلة ولذلك فالفوز مهم للغاية بالنسبة لنا، وأيضاً لتجاوز آثار الخسارة من الوحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي واستعادة الفريق لتوازنه سريعاً.

وأشار ميلوش إلى أن البدلاء الذين دخلوا في شوط المباراة الثاني شكلوا إضافة مهمة للفريق ونجحوا في إحداث الفارق وتأمين فوز الفريق بعد تسجيل الهدف الثاني عن طريق هاريس، مشدداً على أن اللاعبين أظهروا التزاماً كبيراً خلال اللقاء وقاتلوا للخروج بالنقاط كاملة.

إهدار الفرص

من جانبه، جدد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس تأكيده أن إهدار الفرص السهلة وعدم القدرة على التسجيل وراء نتائج السماوي السلبية رغم الأداء الجيد الذي يقدمه الفريق من وجهة نظر مدربه.

وقال عقب اللقاء:نفس سيناريو المباريات الماضية تكرر أمام الوصل، نظهر بشكل قوي ونقدم أداء جيداً واستحواذاً على الكرة ولكننا لا نتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف، هذه هي مشكلتنا الأساسية.

وأضاف:كنا الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، والوصل لم يقدم أي شيء يذكر باستثناء الهدفين وفرصة أنقذها حارس مرمانا، وباستثناء ذلك سيطرنا على مجريات الأمور لكن للأسف يتكرر المشهد ولا نستطيع تحويل تلك الأفضلية إلى انتصار.

وألقى ميلانيتش باللوم على سوء الحظ الذي يواجه الفريق في مبارياته بعدما تلقى خسارة ثالثة على التوالي، والتاسعة خلال الموسم.

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