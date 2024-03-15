«الصقور» ينهي «صيام» 175 يوماً ويكسر سلسلة 10 هزائم   

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أنهى فريق الإمارات «الصقور» فترة «صيام» استمرت 175 يوماً عن الانتصارات، عندما نجح في تكرار الفوز على خورفكان 2 - 1 أول من أمس في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، واضعاً الحد لسلسلة الهزائم التي تعرض لها خلال 10 مباريات متتالية بداية من الجولة الخامسة حتى الرابعة عشرة من المنافسة، مع عدم خوض مباراته في الجولة 13 المؤجلة أمام البطائح.

وكان الفوز الأول والأخير الذي حققه الصقور في الدوري على ذات الفريق في الجولة الثالثة بهدفين دون رد،يوم 23 سبتمبر من العام الماضي، وبعدها تعادل أمام بني ياس في الجولة الرابعة سلبياً، وسبق ذلك تعادله مع عجمان في الجولة الثانية وخسارته أمام الوصل في افتتاح البطولة، وبعد تعادله أمام السماوي تنقل «الصقور» من هزيمة إلى أخرى متوقفاً عند رصيد 5 نقاط وبعد أن كان يحتل الترتيب السادس في جدول الترتيب بنهاية الجولة الرابعة، تحول إلى المركز الأخير.

وبعد طول انتظار، تمكن «الصقور» من تكرار فوزه على خورفكان، في ثاني انتصار له بالبطولة ليحصد النقاط أمام منافسه ذهاباً وإياباً، محققاً فوزه الأول في العام الحالي، والأول له أيضاً على ملعبه في الدوري، والأول تحت قيادة مدربه الإيطالي والتر زينغا الذي أشرف على تدريب الفريق في 4 مباريات حتى الآن، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط متقدماً للمركز الثالث عشر على حساب حتا الذي تراجع للترتيب الأخير برصيد 5 نقاط.

وعقب الفوز الثمين، احتفل جمهور نادي الإمارات واللاعبون والجهازان الإداري والفني بالانتصار الذي جدد حظوظ الفريق في إمكانية النجاة من شبح الهبوط الذي يهدده، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون في اللقاء، وعودة المهاجم الأسباني باكو الكاسير صاحب الهدف الأول للتألق بجانب مواطنه اندريس إنييستا.

وكشف أداء الفريق عن تألق العناصر التي تم التعاقد معها في الميركاتو الشتوي، بقيادة ضياء سبع الذي أحرز هدف الفوز الثاني في مرمى خورفكان، ونزار الرشدان القادم من الفيصلي الأردني، وطارق أحمد المعار من شباب الأهلي، وعلي الأنصاري المعار من الوصل والذين شاركوا ضمن عناصر التشكيل الأساسي جميعاً ونجحوا في تغيير شكل وأداء الفريق للأفضل.

حافز

وأجمع لاعبو «الصقور» على أن الفوز أعاد إليهم الثقة، ومنحهم حافزاً كبيراً لتحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة بداية بلقاء ضيفه بني ياس، وأكد المخضرم أندريس إنييستا، أن فريقه استحق نقاط الفوز الثلاث على خورفكان بعد أداء رائع من زملائه اللاعبين، مؤكداً رغبة الجميع في التحليق وكسب المزيد من النقاط التي تؤمن له موقفه في جدول ترتيب الدوري.

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